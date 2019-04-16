Детский хор перепел хит Монеточки «Каждый раз»
08:25, 16 Апрель 2019
Переделанный текст поэтизирует мем о сыне маминой подруги.
В программе СТС «Слава богу ты пришел!» выступил детский хор Светлакова, который исполнил хит Лизы Монеточки «Каждый раз» с переделанными словами. Новый текст — о соперничестве с «сыном маминой подруги», и это не фигура речи:
Если б мне платили каждый раз, каждый раз,
Когда приводят мне в пример
Сына маминой подруги,
То сейчас я бы был давно миллионер
Весна одежды нашей
Как екатеринбуржцы стремительно переоделись в ожидании тепла.
Видео: СТС\youtube
Песня «Каждый раз» вошла в альбом «Раскраски для взрослых», который Лиза Монеточка выпустила в 2018 году. Композиция сразу стала хитом, многие музыкальные критики называли ее главной песней прошлого лета.
Новое и интересное
«Балканский рубеж». Добротный пиф-паф смешали с имперским пафосом
Развлечения
При попытке дистанцироваться от обычного боевика про войну группы «хороших» против орды «плохих» создатели картины перегрузили историю геополитическим патриотизмом.
Гости Екатеринбурга
Оксана Запорожец: как граффити меняют наш взгляд на городскую среду
Сумма мнений Σ
Черная дыра в анфас и профиль. Дни космоса в Екатеринбурге
Red Demon против Барракуды. В Екатеринбурге подрались роботы
Развлечения
В мировом турнире «Битва роботов» 100-килограммовые машины режут, кромсают, толкают и подбрасывают друг друга в воздух.