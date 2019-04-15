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Космонавт Прокопьев нанесет первый удар в матче «Урал» — «Рубин»

15:09, 15 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Екатеринбуржец сфотографируется с болельщиками и ответит на все вопросы.
Сергей Прокопьев откроет матч «Урала» и «Рубина». Екатеринбургский космонавт нанесет символический удар по мячу. Кроме того, до игры каждый сможет сделать фото и получить автограф космонавта.

В «Урале» также обещают провести небольшую конференцию с участием Прокопьева, поэтому просят болельщиков приготовить вопросы к космонавту. Встреча «Урала» и «Рубина» состоится 21 апреля в 18:30.

Сергей Прокопьев вернулся из космоса 20 декабря. Космонавт рассказал о своей жизни на МКС и о том, что поддерживает Илона Маска.

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👨🏻‍🚀 Рады анонсировать почетного гостя матча #УралРубин космонавта-испытателя Сергея Прокопьева @prokopyev_iss ⠀⠀ ⚽️ Перед началом матча Сергей сделает символический удар по мячу, но это ещё не все. До игры у всех желающих будет возможность сделать фото и получить автограф космонавта. Кроме того, мы проведём небольшую конференцию с его участием. Именно на ней сможем задать ваши вопросы. Пишите их в комментариях и самые интересные обязательно будут заданы 21 апреля! ⠀⠀ 🚀 Космическая развлекательная предматчевая программа будет объявлена в ближайшее время. ___________________ Информация о матче: 📆 21 апреля 🕡 18:30 🏟 Екатеринбург Арена ⚔️ #УралРубин 🎫 200-4000₽ 🧾 касса на стадионе работает только в день матча 💻 Купить online: ticket.fc-ural.ru и kassir.ru и uralbilet.ru 🏫 Фирменный магазин в ТРЦ«Гринвич» (вход с перекрёстка Вайнера-Радищева) и «Кировский-Люкс» (Восстания, 50) 💸 Скидки для космонавтов, пенсионеров и студентов -50% при предъявлении соответствующих документов в точках продаж #урал_этокосмос

Публикация от ФК «Урал» (@fc_ural)

Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, ФК "Урал", фк Рубин, футбол, РПЛ
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