Космонавт Прокопьев нанесет первый удар в матче «Урал» — «Рубин»
15:09, 15 Апрель 2019
Екатеринбуржец сфотографируется с болельщиками и ответит на все вопросы.
Сергей Прокопьев откроет матч «Урала» и «Рубина». Екатеринбургский космонавт нанесет символический удар по мячу. Кроме того, до игры каждый сможет сделать фото и получить автограф космонавта.
В «Урале» также обещают провести небольшую конференцию с участием Прокопьева, поэтому просят болельщиков приготовить вопросы к космонавту. Встреча «Урала» и «Рубина» состоится 21 апреля в 18:30.
Сергей Прокопьев вернулся из космоса 20 декабря. Космонавт рассказал о своей жизни на МКС и о том, что поддерживает Илона Маска.
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