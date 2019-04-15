Сергей Прокопьев откроет матч « Урала» и « Рубина». Екатеринбургский космонавт нанесет символический удар по мячу. Кроме того , до игры каждый сможет сделать фото и получить автограф космонавта.





В « Урале» также обещают провести небольшую конференцию с участием Прокопьева , поэтому просят болельщиков приготовить вопросы к космонавту. Встреча « Урала» и « Рубина» состоится 21 апреля в 18:30.



