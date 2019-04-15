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Баскетболистки УГМК в пятый раз взяли кубок Евролиги

08:53, 15 Апрель 2019
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Бриттни Грайнер
Фото: БК УГМК
Уральские спортсменки обыграли курское «Динамо».
Баскетболистки свердловского клуба УГМК в очередной раз доказали, что они лучшие в этом виде спорта. Накануне, 14 апреля, во время игры с курским «Динамо» девушки подтвердили свое лидерство и взяли кубок Евролиги. Уже пятый!

Уральские спортсменки обыграли соперниц из Курска со счетом 91:67 на своей родной арене. Они выиграли три четверти, а в четвертой оказались с «Динамо» на равных, выиграв по 19 очков.

Лучшим игроком «Финала четырех» стала центровая УГМК Бриттни Грайнер.
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Фото: БК УГМК

Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, УГМК, БК УГМК, баскетбол, спорт
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