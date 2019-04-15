Баскетболистки УГМК в пятый раз взяли кубок Евролиги

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Уральские спортсменки обыграли соперниц из Курска со счетом 91:67 на своей родной арене. Они выиграли три четверти , а в четвертой оказались с « Динамо» на равных , выиграв по 19 очков.





Лучшим игроком « Финала четырех» стала центровая УГМК Бриттни Грайнер.

Баскетболистки свердловского клуба УГМК в очередной раз доказаличто они лучшие в этом виде спорта. Накануне14 апреляво время игры с курскимДинамо» девушки подтвердили свое лидерство и взяли кубок Евролиги. Уже пятый!