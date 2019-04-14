«Уралочка» победила действующего чемпиона страны – московское «Динамо»

«В этом сезоне „Уралочка“ один раз уже сотворила сенсацию и обыграла „Динамо“. Произошло это во втором туре Суперлиги. 16 ноября в Нижнем Тагиле наши волейболистки сумели одержать победу со счётом 3:0, прервав серию поражений, которая продолжалась почти пять лет. Конечно, всем болельщикам свердловского клуба хотелось повторения сенсации, теперь уже на выезде. И сенсация повторилась», — пишут на офимциаотной сайте волейбольного клуба «Уралочка».

Следующая встреча команды «Уралочка-НТМК» и московского «Динамо» пройдет в Нижнем Тагиле, 17 ноября.

