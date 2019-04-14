«Уралочка» победила действующего чемпиона страны – московское «Динамо»
10:55, 14 Апрель 2019
Этот был один из самых напряженных и долгих матчей сезона. Он длился 2 часа 10 минут.
«Уралочка-НТМК» обыграла московское «Динамо» в первом полуфинальном матче чемпионата России по волейболу. Игра была сложной, противник — сильным. Матч длился пять сетов и в начале финальной партии было еще не ясно, кто же победит. Но победили наши.
«В этом сезоне „Уралочка“ один раз уже сотворила сенсацию и обыграла „Динамо“. Произошло это во втором туре Суперлиги. 16 ноября в Нижнем Тагиле наши волейболистки сумели одержать победу со счётом 3:0, прервав серию поражений, которая продолжалась почти пять лет. Конечно, всем болельщикам свердловского клуба хотелось повторения сенсации, теперь уже на выезде. И сенсация повторилась», — пишут на офимциаотной сайте волейбольного клуба «Уралочка».
Следующая
встреча команды «Уралочка-НТМК» и московского «Динамо» пройдет в Нижнем Тагиле,
17 ноября.
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