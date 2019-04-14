Тимати и Баста выбрали екатеринбурженку для участия в шоу «Песни»
16:54, 14 Апрель 2019
На кастинге Ксения Андреева, аккомпанируя себе на фортепиано, исполнила Read all about it — композицию рэпера Professor Green.
Как рассказала сама новоявленная участника шоу «Песни», на кастинге канала ТНТ она уже второй раз. В прошлом году ее выступление члены жюри посчитали неудачным, и оно ладе не попало в эфир. То поражение, по словам исполнительницы, ее «немножко сломала». Однако она нашла в себе силы попробоваться снова. И как оказалось, не зря.
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«Когда я
поняла, что не прошла, естественно, были слезы, подепрессовала, начался процесс
самокопания. Но попыталась вынести из этого какой-то урок. Я думаю, мне этот
год был дан, чтобы я развила себя. За этот год я изменила свой подход к музыке,
начала искать свой стиль, искать уникальность», — поделилась впечатлениями
Ксания Адреева, выступающая под псевдонимом Sam.
Во время
отбора на шоу «Песни» на ТНТ екатеринбурженка, аккомпанируя себе на фортепиано,
исполнила Read all about it — композицию рэпера Professor
Green. Когда она закончила, Баста спросил, есть ли у нее что-то свое,
авторское. Тогда Ксения спела свою песню «Давай».
После этого Баста и Тимати решили, что Sam не просто достойно, но должна быть в их шоу.
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