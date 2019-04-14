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Тимати и Баста выбрали екатеринбурженку для участия в шоу «Песни»

16:54, 14 Апрель 2019
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Фото: ТНТ
На кастинге Ксения Андреева, аккомпанируя себе на фортепиано, исполнила Read all about it — композицию рэпера Professor Green.
Как рассказала сама новоявленная участника шоу «Песни», на кастинге канала ТНТ она уже второй раз. В прошлом году ее выступление члены жюри посчитали неудачным, и оно ладе не попало в эфир. То поражение, по словам исполнительницы, ее «немножко сломала». Однако она нашла в себе силы попробоваться снова. И как оказалось, не зря.
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«Когда я поняла, что не прошла, естественно, были слезы, подепрессовала, начался процесс самокопания. Но попыталась вынести из этого какой-то урок. Я думаю, мне этот год был дан, чтобы я развила себя. За этот год я изменила свой подход к музыке, начала искать свой стиль, искать уникальность», — поделилась впечатлениями Ксания Адреева, выступающая под псевдонимом Sam.

Во время отбора на шоу «Песни» на ТНТ екатеринбурженка, аккомпанируя себе на фортепиано, исполнила Read all about it — композицию рэпера Professor Green. Когда она закончила, Баста спросил, есть ли у нее что-то свое, авторское. Тогда Ксения спела свою песню «Давай».
После этого Баста и Тимати решили, что Sam не просто достойно, но должна быть в их шоу.

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Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Развлечения, конкурс, ТНТ
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