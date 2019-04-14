Тимати и Баста выбрали екатеринбурженку для участия в шоу «Песни»

«Когда я поняла, что не прошла, естественно, были слезы, подепрессовала, начался процесс самокопания. Но попыталась вынести из этого какой-то урок. Я думаю, мне этот год был дан, чтобы я развила себя. За этот год я изменила свой подход к музыке, начала искать свой стиль, искать уникальность», — поделилась впечатлениями Ксания Адреева, выступающая под псевдонимом Sam.





Во время отбора на шоу «Песни» на ТНТ екатеринбурженка, аккомпанируя себе на фортепиано, исполнила Read all about it — композицию рэпера Professor Green. Когда она закончила, Баста спросил, есть ли у нее что-то свое, авторское. Тогда Ксения спела свою песню «Давай».

После этого Баста и Тимати решили, что Sam не просто достойно, но должна быть в их шоу.