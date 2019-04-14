Первая уральская красавица заслужила титул «Первая вице-мисс Россия»
12:07, 14 Апрель 2019
Арина Верина из Екатеринбурга вошла в тройку финалисток на федеральном конкурсе эталонных прелестниц.
Двадцать красоток, отобранных из пятидесяти участниц, боролись на высокое звание эталона. Воплощения того самого стандарта, по которому адепты и поклонники фэшн-индустрии станут оценивать степень привлекательности женщин. Девушка из Екатеринбурга стала второй среди первых.
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В 2018 году Арина Верина победила на конкурсе «Мисс Екатеринург». А вчера стала вице-мисс Россия.
Известно, что Арине 20 лет, она приехала в Екатеринбурге из Краснотурьинска, выучилась на хореографа и до участия в конкурсах красоты выступала в команде черлидерш хоккейного клуба «Автомобилист». В ближайшем будущем Арина Верена планирует привезти корону победительницы в Екатеринбург.
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