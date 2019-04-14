Первая уральская красавица заслужила титул «Первая вице-мисс Россия»





Известно , что Арине 20 лет , она приехала в Екатеринбурге из Краснотурьинска , выучилась на хореографа и до участия в конкурсах красоты выступала в команде черлидерш хоккейного клуба « Автомобилист». В ближайшем будущем Арина Верена планирует привезти корону победительницы в Екатеринбург.

