Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

«Урал» в меньшинстве зацепил очко в Туле

19:27, 13 Апрель 2019
yvay.jpg
Фото: ФК «Урал»
Екатеринбуржцы впервые не пропустили ни одного мяча в нынешнем чемпионате. 

Футбольный «Урал» вырвал ничью у тульского «Арсенала» в матче 23-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 0:0. Финальный свисток был на руку команде Дмитрия Парфенова: удалось избежать участия в стыковых матчах. «Урал» впервые не пропустил ни одного мяча в рамках нынешнего чемпионата.

«Арсенал» неуверенно показал себя на стартовых минутах встречи, но потом пошел в атаку. На 11-й минуте мяч попал в штангу ворот Ярослава Годзюра. Шанс вырваться вперед появился у екатеринбуржцев в конце тайма: Егорычев выскочил к воротам и сыграл «в стенку». Вратарь соперника справился с этим ударом. На добивании не повезло Панюкову, который пробил мячом в штангу.

После перерыва «Урал» стал активнее. Голевой момент был у Погребняка, но он не смог переиграть Нигматуллина. А Панюков с линии штрафной площади пробил немного левее ворот. На 76-й минуте «Урал» остался в меньшинстве после удаления Михаила Меркулова. Защитник получил прямую красную карточку за фол на Зелимхане Бакаеве. «Арсенал» пытался воспользоваться преимуществом, но счет остался «сухим».

В следующем матче, 21 апреля, «Урал» примет дома казанский «Рубин». Сейчас екатеринбуржцы занимают 12 строчу турнирной таблицы, имея в активе 27 баллов.

Космос как наследие
ЕТВ выяснял, как 58 лет назад свердловчане приняли полет Юрия Гагарина.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале ««Урал» в меньшинстве зацепил очко в Туле»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, ФК "Урал", Футбол , спорт, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Февральская игра «Урала» со «Спартаком» отложена до весны
Развлечения
Февральская игра «Урала» со «Спартаком» отложена до весны
Матч ¼ финала Кубка России, который был запланирован на 24 февраля, перенесен.
Сумма мнений Σ
Черная дыра в анфас и профиль. Дни космоса в Екатеринбурге
Черная дыра в анфас и профиль. Дни космоса в Екатеринбурге
От Светланы Зенковой
Гости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 12.04.2019
Главные новости Екатеринбурга 12.04.2019
От Светланы Зенковой
Новое лицо Екатеринбурга
Новое лицо Екатеринбурга
Главные проекты, которые ассоциируются с городом. Места, люди, команды и события.