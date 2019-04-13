«Урал» в меньшинстве зацепил очко в Туле

Футбольный «Урал» вырвал ничью у тульского «Арсенала» в матче 23-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 0:0. Финальный свисток был на руку команде Дмитрия Парфенова: удалось избежать участия в стыковых матчах. «Урал» впервые не пропустил ни одного мяча в рамках нынешнего чемпионата.



«Арсенал» неуверенно показал себя на стартовых минутах встречи, но потом пошел в атаку. На 11-й минуте мяч попал в штангу ворот Ярослава Годзюра. Шанс вырваться вперед появился у екатеринбуржцев в конце тайма: Егорычев выскочил к воротам и сыграл «в стенку». Вратарь соперника справился с этим ударом. На добивании не повезло Панюкову, который пробил мячом в штангу.

После перерыва «Урал» стал активнее. Голевой момент был у Погребняка, но он не смог переиграть Нигматуллина. А Панюков с линии штрафной площади пробил немного левее ворот. На 76-й минуте «Урал» остался в меньшинстве после удаления Михаила Меркулова. Защитник получил прямую красную карточку за фол на Зелимхане Бакаеве. «Арсенал» пытался воспользоваться преимуществом, но счет остался «сухим».

В следующем матче, 21 апреля, «Урал» примет дома казанский «Рубин». Сейчас екатеринбуржцы занимают 12 строчу турнирной таблицы, имея в активе 27 баллов.