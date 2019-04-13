Экс-чиновница Ольга Глацких стала моделью на шоу Таши Рублевой
15:09, 13 Апрель 2019
Прославившаяся фразой «Государство не просило вас рожать» спортсменка вышла на подиум в «Европе».
Экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области, а ныне сотрудница ДИВСа Ольга Глацких попробовала себя в роли модели. Она вышла на подиум во время шоу модного дома RUBLEFFKA Таши Рублевой. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике примерила полупрозрачное синее платье.
«Мне выпала честь, представить великолепное платье от Модного дома RUBLEFFKA на показе мод PARADISE SHOW в честь 10-ти летнего юбилея ТЦ Европа», — написала о событии Глацких в своем аккаунте в Istagram.
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Ольга Глацких «прославилась» фразой «Государство не просило вас рожать» во время встречи с активистами в Кировграде в октябре 2018 года. Когда видео с этим высказыванием появилось в интернете, начался всероссийский скандал, по итогу которого Глацких пришлось по собственному желанию покинуть пост главы департамента молодежной политики Свердловской области. Позже ей нашлось место в ДИВСе, где она занимается развитием фитнес-клуба.
Ольга «государство не просило вас рожать» Глацких
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