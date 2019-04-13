Экс-чиновница Ольга Глацких стала моделью на шоу Таши Рублевой

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« Мне выпала честь , представить великолепное платье от Модного дома RUBLEFFKA на показе мод PARADISE SHOW в честь 10-ти летнего юбилея ТЦ Европа», — написала о событии Глацких в своем аккаунте в Istagram.

Экс-глава департамента молодежной политики Свердловской областиа ныне сотрудница ДИВСа Ольга Глацких попробовала себя в роли модели. Она вышла на подиум во время шоу модного дома RUBLEFFKA Таши Рублевой. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике примерила полупрозрачное синее платье.