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В Екатеринбурге прошла битва лучших усов и бород Урала

08:30, 12 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Жюри оценивало длину, густоту и художественное оформление растительности на лицах участников.

«Здравствуйте, я Семен, и у меня 17 сантиметров».

Именно так хотел бы я начать свою заметку об этом фестивале. Потому что шел на него с интересом и легкой бравадой, помня свою победу на аналогичном конкурсе в прошлом году. Но как только шагнул под свет софитов с другими участниками, и мы начали мериться длиной усов от «кончика до кончика», так я сразу и приуныл. Потому что у моих соперников было не 17 как у меня (что впрочем, не так и мало), а 21, 23 и 26 сантиметров! В общем, борьба была жаркой. И к счастью, оценивались не только физические параметры (то есть длина), но и общий художественный образ. Впрочем, обо всем по прядку.

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В баре Alibi выбирали не только самые густые и монументальные, а-ля Карл Маркс, но и самые стильные усы и бороды. Конкурсанты, среди которых были не только екатеринбуржцы, но гости из Ижевска и Ревды, поделились на три номинации: «Голливудская борода» (тут важна не длина а ухоженность и общий образ), «Мечта Петра Великого» (тут уже ценится величие и масштаб имиджа Льва Толстого) и «Мушкетеры XXI века» (здесь неважно, что у тебя на щеках и подбородке вообще, главное — усы).

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«Бородачи Урала» все как на побор оказались колоритные и импозантные. В общем, такие, которые либо ненавидеть: «ты чо так выпендрился?» — либо уважать: «смело, братуха, необычно». Чего стоил один обаятельно нетрезвый участник конкурса, которого ведущий метко окрестил Хагридом из Хогвардса. Однако неформальным королем вечеринки стал не он, а инспектор Шарташского лесопарка Илья Васильев. Этот блондин, по его собственному признанию выбравший образ норвежского рыбака (поэтому и пришел в белом свитере) соперничал в номинации «Голливудская борода». А во время паузы-перекура, пока члены жюри оценивали участников по своим хитрым параметрам барбершопного искусства, он принял вызов от владельцев бара, которые пообещали сертификат на две тысячи рублей любому, кто сбреет свою гордость и станет голощеким.

«Я согласен!» — улыбнулся Илья Васильев как комиксовый Тор.
«Нет, нет, не делай этого!», — сочувственно волновались участники, представляя его на своем месте.
Но сказано — сделано. Васильева усадили на табурет, и барбер Стас Пушкин в несколько операций («Смотрите, вот это усы Чарли Чаплина, но не Гитлера, не перепутайте!») выбрил конкурсанта.

Лишившийся бороды обаятельный парень принял из рук организаторов приз — сертификат в бар на две тысячи рублей, потряс им над головой и прокричал:
«Угощаю всех-всех коньяком!»
«Вот это подгон, бро», — оживились бородачи.

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Тем временем члены жюри определились с победителями и начали их оглашать.

В номинации «Мечта Петра Великого» победил Анатолий Карманов, слесарь из Ревды. Лучшим «Мушкетером XXI века» признали екатеринбургского барбера Стаса Пушкина (ваш же покорный слуга, то есть я, Семен Чирков, занял призовое третье место). А вот статус настоящей «Голливудской бороды» заслужил менеджер Александр Шадрин.

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Но главное, понятное дело, были не титулы и призы, а участие. Осознание того, что бородачей и усачей среди нас много. И это круто, потому что подчеркивает индивидуальность. Но бородатый мудрец вечера и по совместительству екатеринбургский фотограф Алексей Рогозин выразился ироничнее и тоньше:

«Вообще, мужчины с бородой добрее. Потому что те, кто без броды, бреются часто и делают это сами. Поэтому гораздо чаще режутся, чаще получают травмы и разражаются из-за этого по пустякам».

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Фотограф Алексей Рогозин

Фото: ЕТВ

Спорно, конечно, но никто на вечере спорить с Алексеем Рогозиным не стал. Зачем? Ведь основные участники были в курсе, что он прав. Потому что бородат.
Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Развлечения, конкурс, борода, Евгений Кексин
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