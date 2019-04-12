В Екатеринбурге прошла битва лучших усов и бород Урала

«Бородачи Урала» все как на побор оказались колоритные и импозантные. В общем, такие, которые либо ненавидеть: «ты чо так выпендрился?» — либо уважать: «смело, братуха, необычно». Чего стоил один обаятельно нетрезвый участник конкурса, которого ведущий метко окрестил Хагридом из Хогвардса. Однако неформальным королем вечеринки стал не он, а инспектор Шарташского лесопарка Илья Васильев. Этот блондин, по его собственному признанию выбравший образ норвежского рыбака (поэтому и пришел в белом свитере) соперничал в номинации «Голливудская борода». А во время паузы-перекура, пока члены жюри оценивали участников по своим хитрым параметрам барбершопного искусства, он принял вызов от владельцев бара, которые пообещали сертификат на две тысячи рублей любому, кто сбреет свою гордость и станет голощеким.

«Я согласен!» — улыбнулся Илья Васильев как комиксовый Тор.

«Нет, нет, не делай этого!», — сочувственно волновались участники, представляя его на своем месте.

Но сказано — сделано. Васильева усадили на табурет, и барбер Стас Пушкин в несколько операций («Смотрите, вот это усы Чарли Чаплина, но не Гитлера, не перепутайте!») выбрил конкурсанта.

Лишившийся бороды обаятельный парень принял из рук организаторов приз — сертификат в бар на две тысячи рублей, потряс им над головой и прокричал:

«Угощаю всех-всех коньяком!»

«Вот это подгон, бро», — оживились бородачи.