Топ-5 новостей недели. От котов-потеряшек до очаровательных бородачей
19:00, 12 Апрель 2019
ЕТВ рассказывает, что важного произошло в Екатеринбурге за последние пять дней.
Ох, и теплая выдалась неделька в Екатеринбурге! Гулять и греться на солнышке — вот и все, чего хочется в эти дни. Из-за неожиданно приятной погоды вы вполне могли пропустить все городские новости, и мы вас за это не осуждаем! Чтобы восполнить пробелы и сориентировать вас в информповестке, мы сделали дайджест с самыми заметными событиями недели.
В топ-5 ЕТВ старается включать самые позитивные и интересные новости, но на этой неделе кое-что настолько грустное, что мы не можем не упомянуть. Умер филантроп и миллиардер Владислав Тетюхин, который оставил после себя наследие — Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр. В связи с этим печальным событием наш традиционный коллаж, в котором зашифрован топ-5 новостей, оформлен в черно-белых цветах.
Космос как наследие
ЕТВ выяснял, как 58 лет назад свердловчане приняли полет Юрия Гагарина
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
Все потерянные найдутся
Если вы хоть раз теряли кота или собаку, то знаете, сколько сил уходит на поиски. А особенно на то, чтобы разместить объявления во все профильные группы и расклеить их по району. Сейчас станет чуть проще (и, надеемся, поиск будет быстрее).
С этой недели в Екатеринбурге в тестовом работает приложение по поиску животных-потеряшек, которым могут пользоваться и безутешные хозяева, и те, кто обнаружил чьих-то кота или пса.
Транспортная утопия
Каким мог бы стать общественный транспорт Екатеринбурга.
Неофициальный претендент на «Оскар»
Триумфально прокатившийся по фестивалям, собравший и «Нику», и «Кинотавр», фильм екатеринбургского режиссера Алексея Федорченко «Война Анны» выйдет в прокат. Всего на четыре дня, в ограниченном числе кинотеатров, но выйдет! Мы ни на что не намекаем, но прокат — это обязательное условие для выдвижения фильма на «Оскар». Держим кулачки за Федорченко!
Куплю грязь. Дорого
Инструкция для екатеринбургских коллекционеров современного искусства.
Мы устроим свои «Алые паруса»
Екатеринбург берет пример с Санкт-Петербурга и планирует устроить общегородской выпускной. И сразу — на «Екатеринбург Арене» с дискотекой, диджеями, ностальгическими уроками и вот этим всем. Провожать вчерашних одиннадцатиклассников во взрослую жизнь хотят в «Ночь музыки», когда на стадионе должна выступить группа Little Big — хэдлайнер фестиваля.
Арендую сквер. Дорого
Фонд Святой Екатерины, который собирается строить одноименный храм, сделал маленький шажок в сторону своей мечты — арендовал участок сквера на Октябрьской площади на 4,5 года. Это удовольствие обошлось фонду в 3,4 миллиона рублей.
Алексей Федорченко. «Хвалить Сталина — это преступление»
Интервью с режиссером «Войны Анны», «Овсянок» и «Первых на Луне».
Бородатый вопрос
…вчера решился в баре «Алиби». Там прошел конкурс бородачей и усачей, в котором участвовали не только екатеринбуржцы с шикарной растительностью на лице, но и заезжие звезды. Свою удачу попытал и наш корреспондент Семен Чирков, сумевший отрастить 17 сантиметров усов. Как это было и кто победил, смотрите здесь.
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