Топ-5 новостей недели. От котов-потеряшек до очаровательных бородачей

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Чтобы восполнить пробелы и сориентировать вас в информповестке

мы сделали дайджест с самыми заметными событиями недели.





В топ-5 ЕТВ старается включать самые позитивные и интересные новости , но на этой неделе кое-что настолько грустное , что мы не можем не упомянуть. Умер филантроп и миллиардер Владислав Тетюхин , который оставил после себя наследие — Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр. В связи с этим печальным событием наш традиционный коллаж , в котором зашифрован топ-5 новостей , оформлен в черно-белых цветах.





Охи теплая выдалась неделька в Екатеринбурге! Гулять и греться на солнышке — вот и всечего хочется в эти дни. Из-за неожиданно приятной погоды вы вполне могли пропустить все городские новостии мы вас за это не осуждаем!