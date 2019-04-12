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Афиша не для всех: концерты Бутусова, «Сплина» и Skillet

07:30, 12 Апрель 2019
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Фото: pixabay.com
ЕТВ представляет топ самых интересных культурных событий выходных.
Прекрасная весенняя погода — отличный повод, чтобы развеяться. ЕТВ предлагает список топ-мероприятий, которые стоит посетить в ближайшее время.
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День космонавтики

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Фото: пресс-служба Ельцин Центра

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, покорившим космос. С тех пор каждый год отмечается эта знаменательная дата. Освоение космоса было настоящим соревнованием. Если ва интересно узнать больше о том, кто в нем принимал участие, одержал победу, как это происходило и были ли на самом деле «звездные войны», то Ельцин Центра приглашает поучаствовать в специальной музейной программе «Космические гонки». Короткая экскурсия познакомит с историей покорения космического пространства в XX веке, а во время мастер-класса участники создадут собственную поделку на основе сюжетов советских открыток космической тематики.

Что: специальная программа ко Дню Космонавтики в Ельцин Центре
Где: Ельцин Центр (Бориса Ельцина, 3)
Когда: 12–13 апреля
Сколько: 200 рублей, вся информация тут
Свердловский город вторые сутки сидит без холодной воды
Вчера, 10 апреля, в Артемовском произошла авария на трубопроводе.

Таков закон «Сансары»

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Фото: /weburg.net

Весной 2019 группа «Сансара» представляетновый альбом «Мы станем лучше» — совместный релиз «Снегири Музыка» и «Warner Music Russia». История альбома уже начала свой отсчет: «Мы станем лучше» — задуман как пазл, альбом-конструктор, каждый из восьми элементов которого является самостоятельной историей, вещью в себе. С начала года эти песни обретают жизнь и слушателей, становясь самостоятельными релизами.

Что: концерт группы «Сансара»
Где: дом Печати (Ленина, 49)
Когда: 12 апреля, 20:00
Сколько: от 1000 рублей, билеты тут
Россельхознадзор оставил екатеринбуржев без 1,5 тонны фруктов и грибов
Продукцию без документов нашли на плодовоовощной базе уральской столицы.

Концерт Nautilus Pompilius

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Фото: vk.com/americanabis

За 35 лет музыкальная эпоха под названием Nautilus Pompilius многому научила нас: и слушателей, и музыкантов. Научила слышать больше, чувствовать глубже, дышать в полную силу и не быть равнодушными — ни к окружающему миру, ни к тем, кто рядом с нами, ни к самим себе. «НАУ» сумел создать гимн не одного поколения, — актуальный, атмосферный, наполненный смыслом и душой. Когда-то Илья Кормильцев сказал: «Эта музыка будет вечной», и эти слова стали пророческими.

Что: концерт Вячеслава Бутусова и группы Nautilus Pompilius
Где: ККТ «Космос» (Дзержинского, 2)
Когда: 12 апреля, 19:00
Сколько: от 3500 рублей, билеты тут
Свердловчане упустили заграничный отпуск из-за долгов на 32 миллиарда
С начала 2019 года приставы вынесли 56 тысяч постановлений.

«Встречная полоса» Сплина

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Фото: vk.com/splean_ekat

«Сплин» возвращается в Екатеринбург и на этот раз покажет на сцене Теле-клуба большое шоу, посвященное выходу очередного студийного альбома «Встречная полоса». Зрителей ждут новые композиции легендарной группы, давно полюбившиеся хиты и эффектное световое шоу.

Что: концерт группы «Сплин»
Где: Теле-клуб (ул. Карьерная, 16)
Когда: 13 апреля, 19:00
Сколько: от 2400 рублей, билеты тут
На Урале управляющую компанию оштрафовали на 125 тысяч за снег
Сугроб упал с крыши на трехлетнюю девочку и ее маму. Ребенок отделался ушибом голени.

Концерт Skillet

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Фото: группа Skillet / vk.com/skillet

Культовая группа Skillet в особых представлениях не нуждается. На счету ребят девять полноформатных альбомов и 11 миллионов копий дисков. Коллектив не раз номинировали на премии Grammy, Dove Awards, WMA и BMI.Скорее бегите за билетами, если они еще остались.

Что: концерт Skillet
Где: Теле-клуб (ул. Карьерная, 16)
Когда: 14 апреля в 19:00
Сколько: 2500 рублей, купить можно только в кассе Теле-клуба на Ленина, 41

Екатеринбуржец отсудил 115 тысяч за попавшую в яму машину
Автолюбитель требовал 150 тысяч.

Балет по-грузински

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Фото предоставлено организаторами

Национальный балет Грузии зажжет екатеринбуржцев. Не в прямом смысле, конечно… Но в каждом жесте и взмахе кинжала зрители увидят потрясающую грацию, отточенную технику и великолепие грузинского танца. Яркое и самобытное шоу поможет вам прикоснутся к иной танцевальной культуре, оценить живописные костюмы, декорации и ощутить внутри себя бурлящую кровь.

Что: выступление Национального балета Грузии с программой The Fire of Georgia
Где: Дворец молодежи (проспект Ленина, 1)
Когда: 14 апреля в 19:00
Сколько: 1000-3500 рублей, билеты по ссылке

Новосибирск захотел «выбить» деньги на метро вместе с Екатеринбургом
Совет депутатов решил обратиться к премьер-министру Дмитрию Медведеву и напомнить о деньгах. Уральск

Рэп прямиком из Ростова

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Фото: vk.com/rem_digga_ekb

Ростовчанин Рем Дигга — один из признанных классиков отечественной рэп-индустрии. В конце 2018 года он представил публике восьмую пластинку под названием «Тюльпан». Работа над пластинкой шла без малого два года — и, надо сказать, рэпер оправдал все ожидания поклонников, выпустив действительно мощный альбом. В общем, норм тема, надо идти.

Что: концерт Рем Дигги
Где: Дом Печати (проспект Ленина, 49)
Когда: 14 апреля, 19:00
Сколько: от 1200 рублей, билеты тут
В Екатеринбурге выпускные школьников совместят с Ural Music Night
Власти хотят ввести новую традиции — свой аналог питерских «Алых парусов».

Ренессанс Евы

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Фото: vk.com/mirele_dp

Помните песню группы Мы «Возможно», которую едва не признали экстремистской? Так вот, бывшая участница Мы Ева Гурари представляет свой новый проект — Mirele. Инстаграм-муза молодого поколения представляет альбом«Renaissance». Ева не только сохранит ту нежную сердечную близость, за которую так любят артистку, но и удивит наэлектризованным танцевальным вайбом, подчеркивающим ее точные поэтические находки.

Что: концерт Mirele
Где: Дом Печати (проспект Ленина, 49)
Когда: 18 апреля, 20:00
Сколько: от 800 рублей, билеты тут
Парфенов решил, что песня Монеточки круче «Владимирского централа»
В шоу «Осторожно, Собчак» журналист оценил творчество современных музыкантов.

Крутится «Мельница»

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Фото: vk.com/teleclub

«Мельница» — российская фолк-рок-группа из Москвы, играет акустическую и электроакустическую музыку. На ирландской арфе, флейте и других духовых, акустической гитаре, электрогитаре, барабанах, бас-гитаре. В числе творческих ориентиров — Led Zeppelin, Pink Floyd, U2 и другие. Группа «Мельница» представляет новую концертную программу «Альхимейра. Лучшее».

Что: концерт группы «Мельница»
Где: Теле-клуб (ул. Карьерная, 16)
Когда: 21 апреля, 19:00
Сколько: от 1700 рублей, билеты тут
Зарплаты свердловчан подросли на 6% за год
Больше всех заработали ученые.

Бархатный тембр

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Фото: vk.com/heppner_dp

В мире не так много голосов, которые настолько уникальны, что их носители сразу идентифицируются. Питер Хеппнер — один из них. После шестилетней паузы музыкант наконец порадовал всех поклонников качественного немецкого синти-попа и дарк-вейва новым альбом Confessions & Doubts.

Что: концерт Питера Хеппнера
Где: Дом Печати (проспект Ленина, 49)
Когда: 21 апреля, 19:00
Сколько: от 1500 рублей, билеты тут
«Ночь музеев» в Екатеринбурге представила новую афишу
В 2019 году организаторы решили не проводить стартовую пресс-конференцию. Вместо этого представители

БеспринцЫпный Хабенский

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Фото: ekb.kassy.ru

«Открытые беспринцЫпные чтения» — продолжение проекта «БеспринцЫпные чтения» — одного из самых ярких и необычных литературно-театральных событий последнего времени. Проект придумали писатель Александр Цыпкин и продюсер Анастасия Приц. За три года прошло более двухсот «Чтений» в пятнадцати странах мира. В Екатеринбурге на сцене ТЮЗа перед зрителями выступят народный артист РФ Константин Хабенский и сооснователь проекта Александр Цыпкин, которые на сцене ТЮЗа прочтут как прозу авторов проекта, так и рассказы современных российских писателей.

Что: «БеспринцЫпные чтения»
Где: Театр юного зрителя (Карла Либкнехта, 48)
Когда: 25 апреля, 19:00
Сколько: от 3200 рублей, билеты тут
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За три месяца 2019 года коммунальщики реконструировали 2500 метров водопровода. Но работы еще много.

Международный танцевальный день

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Фото: Вадим Балакин / vk.com/provincial_dances

В Екатеринбурге отметят Международный день танца, который состоится 29 апреля. Праздник утвердило ЮНЕСКО в 1982 году. В уральской столице за популяризацию этого дня взялся коллектив театра «Провинциальные танцы». Пилотный проект организовали в апреле прошлого года. Тогда в кинотеатре«Колизей» организовали бесплатные кинопоказы и лекции о современном танце, впервые состоялся крамп-баттл между танцовщиками современного танца и представителями крамп-мувмента SVX96, на городских мульти-медиа экранах демонстрировали короткие данс-видео.

В 2019 году акцию поддержала администрация Екатеринбурга, поэтому мероприятия пройдут в общегородском формате. Подробное расписание появится позднее.

Что: Международный день танца
Где: пока неизвестно
Когда: 29 апреля
Сколько: бесплатно

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Легендарные песни Державина

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Фото: vk.com/derzhavinandrey

Андрей Державин, звезда прошлых, лет представит яркое, незабываемое шоу в сопровождении легендарной группы «Сталкер». Все его лучшие песни, так горячо любимые публикой «кому за…» и даже молодежью, прозвучат в живом исполнении.

Что: концерт Андрея Державина и группы «Сталкер»
Где: Дворец молодежи (Ленина, 1)
Когда: 30 апреля, 19:00
Сколько: от 1300 рублей, билеты тут
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Увидимся в следующую пятницу!
Афиша не для всех
Каждую пятницу ЕТВ составляет самое субъективное на свете расписание городских тусовок и движух, на которые надо попасть в обязательном порядке.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
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