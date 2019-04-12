Афиша не для всех: концерты Бутусова, «Сплина» и Skillet
День космонавтики
Фото: пресс-служба Ельцин Центра
Когда: 12–13 апреля
Сколько: 200 рублей, вся информация тут
Таков закон «Сансары»
Фото: /weburg.net
Весной 2019 группа «Сансара» представляетновый альбом «Мы станем лучше» — совместный релиз «Снегири Музыка» и «Warner Music Russia». История альбома уже начала свой отсчет: «Мы станем лучше» — задуман как пазл, альбом-конструктор, каждый из восьми элементов которого является самостоятельной историей, вещью в себе. С начала года эти песни обретают жизнь и слушателей, становясь самостоятельными релизами.
Где: дом Печати (Ленина, 49)
Когда: 12 апреля, 20:00
Сколько: от 1000 рублей, билеты тут
Концерт Nautilus Pompilius
Фото: vk.com/americanabis
За 35 лет музыкальная эпоха под названием Nautilus Pompilius многому научила нас: и слушателей, и музыкантов. Научила слышать больше, чувствовать глубже, дышать в полную силу и не быть равнодушными — ни к окружающему миру, ни к тем, кто рядом с нами, ни к самим себе. «НАУ» сумел создать гимн не одного поколения, — актуальный, атмосферный, наполненный смыслом и душой. Когда-то Илья Кормильцев сказал: «Эта музыка будет вечной», и эти слова стали пророческими.
Когда: 12 апреля, 19:00
Сколько: от 3500 рублей, билеты тут
«Встречная полоса» Сплина
Фото: vk.com/splean_ekat
Где: Теле-клуб (ул. Карьерная, 16)
Когда: 13 апреля, 19:00
Сколько: от 2400 рублей, билеты тут
Концерт Skillet
Фото: группа Skillet / vk.com/skillet
Что: концерт Skillet
Где: Теле-клуб (ул. Карьерная, 16)
Когда: 14 апреля в 19:00
Сколько: 2500 рублей, купить можно только в кассе Теле-клуба на Ленина, 41
Балет по-грузински
Фото предоставлено организаторами
Национальный балет Грузии зажжет екатеринбуржцев. Не в прямом смысле, конечно… Но в каждом жесте и взмахе кинжала зрители увидят потрясающую грацию, отточенную технику и великолепие грузинского танца. Яркое и самобытное шоу поможет вам прикоснутся к иной танцевальной культуре, оценить живописные костюмы, декорации и ощутить внутри себя бурлящую кровь.
Что: выступление Национального балета Грузии с программой The Fire of Georgia
Где: Дворец молодежи (проспект Ленина, 1)
Когда: 14 апреля в 19:00
Сколько: 1000-3500 рублей, билеты по ссылке
Рэп прямиком из Ростова
Фото: vk.com/rem_digga_ekb
Где: Дом Печати (проспект Ленина, 49)
Когда: 14 апреля, 19:00
Сколько: от 1200 рублей, билеты тут
Ренессанс Евы
Фото: vk.com/mirele_dp
Когда: 18 апреля, 20:00
Сколько: от 800 рублей, билеты тут
Крутится «Мельница»
Фото: vk.com/teleclub
Когда: 21 апреля, 19:00
Сколько: от 1700 рублей, билеты тут
Бархатный тембр
Фото: vk.com/heppner_dp
Когда: 21 апреля, 19:00
Сколько: от 1500 рублей, билеты тут
БеспринцЫпный Хабенский
Фото: ekb.kassy.ru
Когда: 25 апреля, 19:00
Сколько: от 3200 рублей, билеты тут
Международный танцевальный день
Фото: Вадим Балакин / vk.com/provincial_dances
В 2019 году акцию поддержала администрация Екатеринбурга, поэтому мероприятия пройдут в общегородском формате. Подробное расписание появится позднее.
Что: Международный день танца
Где: пока неизвестно
Когда: 29 апреля
Сколько: бесплатно
Легендарные песни Державина
Фото: vk.com/derzhavinandrey
Когда: 30 апреля, 19:00
Сколько: от 1300 рублей, билеты тут