Афиша не для всех: концерты Бутусова, «Сплина» и Skillet

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Освоение космоса было настоящим соревнованием. Если ва интересно узнать больше о том

кто в нем принимал участие

одержал победу

как это происходило и были ли на самом деле

звездные войны», то Ельцин Центра приглашает поучаствовать в специальной музейной программе

Космические гонки». Короткая экскурсия познакомит с историей покорения космического пространства в XX веке

а во время мастер-класса участники создадут собственную поделку на основе сюжетов советских открыток космической тематики.