РМК хочет, чтобы бой за титул WBO прошел в Екатеринбурге
08:06, 11 Апрель 2019
В престижном поединке участвует россиянин Сергей Ковалев, который уже дважды дрался в уральской столице.
Вскоре решится вопрос о том, где пройдет бой за титул Всемирной боксерской организации в полутяжелом весе — России, США или Великобритании. В поединке сойдутся россиянин Сергей Ковалев, который сейчас владеет этим титулом, и британец Энтони Ярд.
Глава RCC Boxing Promotions Герман Титов рассказал ЕТВ, что хотел бы, чтобы такой престижный бой прошел в Екатеринбурге.
«Этот бой интересен всем, это событие мирового уровня. Если торги закончатся в пользу Сергея, то мы попробуем стать частью этого шоу, у нас есть для этого все — и команда, и большие площадки, и опыт проведения таких поединков. Ковалев уже дважды дрался в Екатеринбурге, почему бы это не сделать в третий раз», — рассказал Титов.
Где пройдет бой, станет известно 15 апреля 2019 года. Обе стороны устраивает Россия.
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