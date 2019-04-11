РМК хочет, чтобы бой за титул WBO прошел в Екатеринбурге

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Глава RCC Boxing Promotions Герман Титов рассказал ЕТВ , что хотел бы , чтобы такой престижный бой прошел в Екатеринбурге.





« Этот бой интересен всем , это событие мирового уровня. Если торги закончатся в пользу Сергея , то мы попробуем стать частью этого шоу , у нас есть для этого все — и команда , и большие площадки , и опыт проведения таких поединков. Ковалев уже дважды дрался в Екатеринбурге , почему бы это не сделать в третий раз», — рассказал Титов.





Где пройдет бой , станет известно 15 апреля 2019 года. Обе стороны устраивает Россия.

Вскоре решится вопрос о томгде пройдет бой за титул Всемирной боксерской организации в полутяжелом весе — РоссииСША или Великобритании. В поединке сойдутся россиянин Сергей Ковалевкоторый сейчас владеет этим титуломи британец Энтони Ярд.