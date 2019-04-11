Парфенов решил, что песня Монеточки круче «Владимирского централа»

Журналист Леонид Парфенов высказался в шоу «Осторожно, Собчак» о современных музыкантах. В разговоре он затронул творчество Монеточки, заявив, что ее песня «Козырный туз» круче «Владимирского централа». Такой ответ последовал на вопрос Ксении Собчак: «В новогоднем стриме вы рассуждали про Хаски, про Face, про каких-то модных реперов. Эти люди вам реально интересны?».

Парфенов сказал: «Мне очень понравилось это мироощущение, этот ритм. «Я слышу свое имя постоянно по их рациям», «Я видел звезды только на погонах» [строчки из песни Face – прим. ЕТВ] — это очень хорошо. Я вот приводил про козырного туза песенку Монеточки. Семнадцатилетняя девочка с видом невинной Мальвины поет, как сидят на зоне блогеры, потому что один там рассуждал про наш-не наш [имеется в виду Крым — прим. ЕТВ], и там они клянутся, что сердечко не поставлю я менту. Просто круче «Владимирского централа».