Парфенов решил, что песня Монеточки круче «Владимирского централа»
Журналист Леонид Парфенов высказался в шоу «Осторожно, Собчак» о современных музыкантах. В разговоре он затронул творчество Монеточки, заявив, что ее песня «Козырный туз» круче «Владимирского централа». Такой ответ последовал на вопрос Ксении Собчак: «В новогоднем стриме вы рассуждали про Хаски, про Face, про каких-то модных реперов. Эти люди вам реально интересны?».
Парфенов сказал: «Мне очень понравилось это мироощущение, этот ритм. «Я слышу свое имя постоянно по их рациям», «Я видел звезды только на погонах» [строчки из песни Face – прим. ЕТВ] — это очень хорошо. Я вот приводил про козырного туза песенку Монеточки. Семнадцатилетняя девочка с видом невинной Мальвины поет, как сидят на зоне блогеры, потому что один там рассуждал про наш-не наш [имеется в виду Крым — прим. ЕТВ], и там они клянутся, что сердечко не поставлю я менту. Просто круче «Владимирского централа».
Неделю назад Монеточка презентовала клип на песню «Нимфоманка». Канва привычна для уральской певицы: бытовой сюжет, в котором российские реалии переплетаются с тонким голосом Монеточки. До этого певица из Екатеринбурга выкладывала видео о том, что она снимает клип в Лос-Анжелесе. То ли это видео, неизвестно.