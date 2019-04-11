«Ночь музеев» в Екатеринбурге представила новую афишу

«Традиционно наш стиль связан с афишей «Ночи музеев», которую разрабатывает Министерство культуры и массовых коммуникаций Франции. Но мы всегда вносим свои поправки. Конечно, эти поправки связаны с тем, что мы не во Франции, не в Германии и даже не в Москве. Мы в Екатеринбурге. Поэтому у нас здесь Водонапорная башня — постоянный символ «Ночи музеев». Луна — символ французской афиши. И… Можно по-разному читать. Это может быть глаз, иллюминатор. А может быть объектив фотоаппарата, через который мы все будем смотреть на «Ночь музеев», — комментирует Елена Трофимова.

В 2019 году «Ночь музеев» пройдет 18–19 мая, рассказала ЕТВ команда проекта. Темой этого года стал театр и Павел Петрович Бажов. Программа для детей будет днем, а основная часть для екатеринбуржцев постарше начнется 18 мая в 18:00 и продлится до 02:00 19 мая. До вечера государственные музеи будут принимать посетителей бесплатно. Основной площадкой «Ночи музеев» станет Инфоцентр, где возле Водонапорной башни можно будет узнать подробную информацию о проекте.