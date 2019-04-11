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«Ночь музеев» в Екатеринбурге представила новую афишу

10:02, 11 Апрель 2019
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Фото предоставлено организаторами
В 2019 году организаторы решили не проводить стартовую пресс-конференцию. Вместо этого представители оргкомитета будут выпускать короткие видеоролики с анонсами фестиваля.

Организаторы «Ночи музеев» показали новую афишу мероприятия на 2019 год и рассказали, что в этот раз стартовой пресс-конференции не будет. Вместо этого представители оргкомитета станут выпускать видеоролики с актуальной информацией. Первый ролик с первым заместителем начальника управления культуры администрации города Екатеринбурга Еленой Трофимовой уже вышел в свет.

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Фото: организаторы фестиваля

«Традиционно наш стиль связан с афишей «Ночи музеев», которую разрабатывает Министерство культуры и массовых коммуникаций Франции. Но мы всегда вносим свои поправки. Конечно, эти поправки связаны с тем, что мы не во Франции, не в Германии и даже не в Москве. Мы в Екатеринбурге. Поэтому у нас здесь Водонапорная башня — постоянный символ «Ночи музеев». Луна — символ французской афиши. И… Можно по-разному читать. Это может быть глаз, иллюминатор. А может быть объектив фотоаппарата, через который мы все будем смотреть на «Ночь музеев», — комментирует Елена Трофимова.

В 2019 году «Ночь музеев» пройдет 18–19 мая, рассказала ЕТВ команда проекта. Темой этого года стал театр и Павел Петрович Бажов. Программа для детей будет днем, а основная часть для екатеринбуржцев постарше начнется 18 мая в 18:00 и продлится до 02:00 19 мая. До вечера государственные музеи будут принимать посетителей бесплатно. Основной площадкой «Ночи музеев» станет Инфоцентр, где возле Водонапорной башни можно будет узнать подробную информацию о проекте.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, афиша, Бажов, театр, Ночь музеев, Свердловская область , Екатеринбург
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