Команда «Стенограффии» добралась до Грозного
Екатеринбургская стрит-арт команда SPEKTR, которая участвует в фестивале «Стенограффия», разрисовала дома Грозного. На стенах зданий появились значимые для истории и ментальности чеченского народа 3D-граффити, которые олицетворяют музейные экспонаты. Среди них национальный инструмент вайнахов — дечиг пондар, кинжалы и нагрудные украшения, сообщили ЕТВ организаторы «Стенограффии».
Художники SPEKTR определяют работы так: «Это не просто картинки… Прежде чем явить что-то на всеобщее обозрение, мы изучаем историю, проникаемся культурой, овнутряем ее, а затем используем главное, что у нас есть, — преданность любимому делу и мастерство… Каждая работа, которую вы видите, прекрасна ценою сотен часов кропотливой и точной работы».
Изображения екатеринбуржцев успел оценить главный архитектор Грозного Хамид Тайценов. «Появление национальных символов в городской инфраструктуре несет не только эстетическую, но также и просветительскую функцию, словно редкие экспонаты из музейного хранилища были выставлены на всеобщее обозрение прямо на площадях и улицах», — комментирует Тайценов.
Напомним, ранее участники «Стенограффии» съездили в Полевской. Тогда SPEKTR украсил свердловский город историческими артефактами, которые сопроводил кратким описанием.