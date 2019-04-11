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Команда «Стенограффии» добралась до Грозного

13:25, 11 Апрель 2019
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Фото: группа STENOGRAFFIA / vk.com
Коллектив SPEKTR разрисовал 3D-граффити столицу Чеченской Республики.

Екатеринбургская стрит-арт команда SPEKTR, которая участвует в фестивале «Стенограффия», разрисовала дома Грозного. На стенах зданий появились значимые для истории и ментальности чеченского народа 3D-граффити, которые олицетворяют музейные экспонаты. Среди них национальный инструмент вайнахов — дечиг пондар, кинжалы и нагрудные украшения, сообщили ЕТВ организаторы «Стенограффии».

Художники SPEKTR определяют работы так: «Это не просто картинки… Прежде чем явить что-то на всеобщее обозрение, мы изучаем историю, проникаемся культурой, овнутряем ее, а затем используем главное, что у нас есть, — преданность любимому делу и мастерство… Каждая работа, которую вы видите, прекрасна ценою сотен часов кропотливой и точной работы».

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Изображения екатеринбуржцев успел оценить главный архитектор Грозного Хамид Тайценов. «Появление национальных символов в городской инфраструктуре несет не только эстетическую, но также и просветительскую функцию, словно редкие экспонаты из музейного хранилища были выставлены на всеобщее обозрение прямо на площадях и улицах», — комментирует Тайценов.

Напомним, ранее участники «Стенограффии» съездили в Полевской. Тогда SPEKTR украсил свердловский город историческими артефактами, которые сопроводил кратким описанием.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Стенограффия, граффити, рисунки, художники, Грозный
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