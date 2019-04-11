Команда «Стенограффии» добралась до Грозного

Екатеринбургская стрит-арт команда SPEKTR, которая участвует в фестивале «Стенограффия», разрисовала дома Грозного. На стенах зданий появились значимые для истории и ментальности чеченского народа 3D-граффити, которые олицетворяют музейные экспонаты. Среди них национальный инструмент вайнахов — дечиг пондар, кинжалы и нагрудные украшения, сообщили ЕТВ организаторы «Стенограффии».

Художники SPEKTR определяют работы так: «Это не просто картинки… Прежде чем явить что-то на всеобщее обозрение, мы изучаем историю, проникаемся культурой, овнутряем ее, а затем используем главное, что у нас есть, — преданность любимому делу и мастерство… Каждая работа, которую вы видите, прекрасна ценою сотен часов кропотливой и точной работы».