«Хэллбой»: перерождение, которое ковалось в горниле мести

,

«

«

«

,

«

,

«

«

,

,

«

«





Дель Торо снял две части , а третья , которая должна была поставить точку в истории , так и не появилась на свет — режиссер был уверен , что этому помешал автор комикса Марк Миньола. Но « Хэллбоя» не забыли , а решили перезапустить , походя поменяв главного актера — на Дэвида Харбора ( шериф из « Очень странных дел»).





Смутные воспоминания о Хэллбое сохранились только у больших поклонников кинокомиксов , для остальных же парень из пеклом неизвестен , а значит его историю надо рассказывать с самого начала. Причем придумать что-то отличное от версии Дель Торо непросто — это вам не Marvel с множеством разных вселенных , где один и тот же герой может иметь разное происхождение.

В 2004 годукогда не было ниМстителей», ниЛиги справедливости», ни даже провальногоСорвиголовы» с Беном Аффлекомвышел первыйХэллбой». И снимал его Гильермо Дель Торокоторый позже выпустит оскароноснуюФорму воды», эпичныйТихоокеанский рубеж» иконечнонапишет сценарии для трех частейХоббита». В комиксы у него тоже получилось:Хэллбоя» до сих пор вспоминают как одну из самых удачных его работ.