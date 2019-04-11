«Хэллбой»: перерождение, которое ковалось в горниле мести
18:30, 11 Апрель 2019
Приключения адского супергероя в компании дикой кошки и Алисы-перевертыша.
В 2004 году, когда не было ни «Мстителей», ни «Лиги справедливости», ни даже провального «Сорвиголовы» с Беном Аффлеком, вышел первый «Хэллбой». И снимал его Гильермо Дель Торо, который позже выпустит оскароносную «Форму воды», эпичный «Тихоокеанский рубеж» и, конечно, напишет сценарии для трех частей «Хоббита». В комиксы у него тоже получилось: «Хэллбоя» до сих пор вспоминают как одну из самых удачных его работ.
Дель Торо снял две части, а третья, которая должна была поставить точку в истории, так и не появилась на свет — режиссер был уверен, что этому помешал автор комикса Марк Миньола. Но «Хэллбоя» не забыли, а решили перезапустить, походя поменяв главного актера — на Дэвида Харбора (шериф из «Очень странных дел»).
Смутные воспоминания о Хэллбое сохранились только у больших поклонников кинокомиксов, для остальных же парень из пеклом неизвестен, а значит его историю надо рассказывать с самого начала. Причем придумать что-то отличное от версии Дель Торо непросто — это вам не Marvel с множеством разных вселенных, где один и тот же герой может иметь разное происхождение.
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Фото: кадр из фильма «Хэллбой»
И несмотря на большие сомнения (от поклонников оригинальной франшизы) и общий упаднический дух в жанре кинокомиксов, у «Хэллбоя» все получилось. В двухчасовом фильме уместилось все: история самого Хэллбоя, история главной антагонистки Нимуэ, линия взаимоотношений с профессором Тревором и проблема отцов и детей, ожившие персонажи славянской, кельтской, египетской мифологии, юмор, настоящий ад, этические дилеммы, зарождающаяся дружба и очень много боевых сцен.
Внутри всего этого сценаристы умудрились создать целостный и терпимый по уровню утрирования и обобщений сюжет. Хэллбой в фильме — взрослый мужчина, который все еще не знает всех деталей своей истории, а значит по-прежнему ищет свое место в мире и пытается совместить гуманистические идеи, которые привил ему отец-человек, растущие на лбу рога и сверхчеловеческие способности.
Адская натура Анунга Ун Рамы — магистральная тема перезапуска «Хэллбоя». Человеческое воспитание и зовущее внутреннее пламя раздирают его изнутри, он чувствует себя и ни тем (не человеком — да и какой же человек с красной кожей и рогами), ни другим (для демона он слишком хорошо воспитан). Хэллбою придется столкнуться с соблазном поддаться своей разрушительной части, но в его жизни есть те, кто может заземлить его. Отец. Друзья.
В первую часть перезапуска Ник Маршал благоразумно не стал вводить любовную линию — это было бы перебором в почти идеально сбалансированном сценарии. Поэтому единственной девушкой, которая не хочет убить Хэллбоя, оказывается Элис, медиум, которого он когда-то спас от злых фей. Да, это аллюзия на кэролловскую Алису, да, она может выглядеть вот так.
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Фото: кадр из фильма «Хэллбой»
«Хэллбой» выступает резким контрастом к двигающимся на последнем издыхании «Мстителям» и выглядящей очень растерянно «Лиге справедливости», которую не может спасти даже веселый «Аквамен». У Маршалла получилось вернуть кинокомиксу дух рок-н-ролла (спасибо за Alice Cooper и Royal blood в саундтреке), цельность и способность удивлять зрителя.
Тут даже сцены после титров к месту: и задел на будущее, и просто пошутить. На этом моменте можно смахнуть ностальгическую слезу по первым «Мстителям», в финале которых герои просто молча ели шаурму.
Сходите, если скучаете по нешаблонным боевикам и человечным супергероям. В конце концов, судя по последним кадрам, нас ждет долгое путешествие.
P. S. Сцен после титров две.
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