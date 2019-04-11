Финал Кубка России по футболу пройдет мимо Екатеринбурга
19:00, 11 Апрель 2019
Судьба турнира решится в Самаре. «Урал» в числе претендентов на победу.
Финал Кубка России по футболу пройдет не в Екатеринбурге. По данным источников ЕТВ, такая возможность серьезно обсуждалась. Президент РФС Александр Дюков подтвердил, что «Екатеринбург Арену» рассматривали как один из кандидатов на проведение финала Кубка. «Да, были заявки от Ростова и Екатеринбурга, два этих стадиона могли бы принять матчи, но было бы некорректно дать преимущество „Ростову“ или „Уралу“, которые играют в полуфинале», — сказал Дюков в интервью изданию «Чемпионат». В итоге выбрали Самару.
Футбольный «Урал» борется за выход в финал Кубка России с тульским «Арсеналом». В первом матче, который прошел в Екатеринбурге, оранжево-черные победили со счетом 1:0, оставив неплохие шансы на итоговый успех. Ответная игра пройдет в Туле 15 мая. Финал состоится 22 мая.
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