Финал Кубка России по футболу пройдет мимо Екатеринбурга

Финал Кубка России по футболу пройдет не в Екатеринбурге. По данным источников ЕТВ , такая возможность серьезно обсуждалась. Президент РФС Александр Дюков подтвердил , что « Екатеринбург Арену» рассматривали как один из кандидатов на проведение финала Кубка. « Да , были заявки от Ростова и Екатеринбурга , два этих стадиона могли бы принять матчи , но было бы некорректно дать преимущество „ Ростову“ или „ Уралу“, которые играют в полуфинале», — сказал Дюков в интервью изданию « Чемпионат». В итоге выбрали Самару.



