Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

Финал Кубка России по футболу пройдет мимо Екатеринбурга

19:00, 11 Апрель 2019
127.jpg
Фото: ЕТВ
Судьба турнира решится в Самаре. «Урал» в числе претендентов на победу.
Финал Кубка России по футболу пройдет не в Екатеринбурге. По данным источников ЕТВ, такая возможность серьезно обсуждалась. Президент РФС Александр Дюков подтвердил, что «Екатеринбург Арену» рассматривали как один из кандидатов на проведение финала Кубка. «Да, были заявки от Ростова и Екатеринбурга, два этих стадиона могли бы принять матчи, но было бы некорректно дать преимущество Ростову“ или Уралу“, которые играют в полуфинале», — сказал Дюков в интервью изданию «Чемпионат». В итоге выбрали Самару.

Футбольный «Урал» борется за выход в финал Кубка России с тульским «Арсеналом». В первом матче, который прошел в Екатеринбурге, оранжево-черные победили со счетом 1:0, оставив неплохие шансы на итоговый успех. Ответная игра пройдет в Туле 15 мая. Финал состоится 22 мая.
Пересядь с Toyota Camry на такси
ЕТВ разобрался, почему екатеринбургские чиновники не могут ездить на общественном транспорте и выбир
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Финал Кубка России по футболу пройдет мимо Екатеринбурга»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, ФК "Урал", Екатеринбург, Екатеринбург Арена
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Новое лицо Екатеринбурга
События
Новое лицо Екатеринбурга
Главные проекты, которые ассоциируются с городом. Места, люди, команды и события.
Эмин Агаларов — музыкант и бизнесмен
12 апреля в 12:45
С Эмин Агаларов
Личные истории похудения: как обрести легкость и создать себя заново.
12 апреля в 18:00
С Евгений Идолов