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Евгений Кексин выпустит свой бренд пива и откроет новый бар

16:49, 11 Апрель 2019
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Фото: Facebook Евгения Кексина
Ресторатор говорит, что заведение не будет «разливайкой, в которую стремно зайти».

Екатеринбургский ресторатор Евгений Кексин взялся за разработку бренда для новой линейки пива и открытие бара под этим брендом. Владелец «Птицы счастья» начал сотрудничать с пивоварней «Зеленый бор» в уральской столице.

О новом заведении Кексин говорит, что «это не будет разливайка в которую стремно зайти, но цены будут такие же». Сначала ресторатор планирует открыть бар в центре, а уже затем пойти в районы Екатеринбурга. Евгений Кексин уже пытался договориться об аренде паба «Городонс» на Плотинке, но не сложилось. Поэтому поиски площадки продолжаются, а пивовары дальше экспериментируют над вкусами пива, сообщил Кексин в своем Telegram-канале.

Напомним, в декабре 2018 года Евгений Кексин покинул должности арт-директора баров «Огонек», Alibi и «Юность». Он решил развивать свое новое детище — пиццерию «Птица счастья». ЕТВ побывал в «Птице счастья» и рассказал, как там все устроено.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, алкоголь, пиво, бар, Свердловская область , Екатеринбург, Евгений Кексин
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