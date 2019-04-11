Евгений Кексин выпустит свой бренд пива и откроет новый бар

Екатеринбургский ресторатор Евгений Кексин взялся за разработку бренда для новой линейки пива и открытие бара под этим брендом. Владелец «Птицы счастья» начал сотрудничать с пивоварней «Зеленый бор» в уральской столице.

О новом заведении Кексин говорит, что «это не будет разливайка в которую стремно зайти, но цены будут такие же». Сначала ресторатор планирует открыть бар в центре, а уже затем пойти в районы Екатеринбурга. Евгений Кексин уже пытался договориться об аренде паба «Городонс» на Плотинке, но не сложилось. Поэтому поиски площадки продолжаются, а пивовары дальше экспериментируют над вкусами пива, сообщил Кексин в своем Telegram-канале.

Напомним, в декабре 2018 года Евгений Кексин покинул должности арт-директора баров «Огонек», Alibi и «Юность». Он решил развивать свое новое детище — пиццерию «Птица счастья». ЕТВ побывал в «Птице счастья» и рассказал, как там все устроено.