Екатеринбург впервые присоединится ко Дню танца

Городской танцевальный маршрут дня танца начнется в 17:45 у галереи «Главный проспект». В этой галерее выступят артисты «Щелкунчика». Маршрут пройдет по проспекту Ленина. Также с 16:00 в Ельцин Центре запустят мероприятия для тех, кто интересуется современным танцем.

Подробная программа появится на сайте «Провинциальных танцев». Следите за обновлениями здесь.