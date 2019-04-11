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Екатеринбург впервые присоединится ко Дню танца

17:56, 11 Апрель 2019
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Фото предоставлено организаторами
В праздновании, которое состоится 29 апреля, задействуют несколько площадок. Среди них библиотека Белинского, железнодорожный вокзал, ТЦ «Сила воли», МИЕ.

Театр «Провинциальные танцы» впервые проведет в Екатеринбурге общегородскую акцию Международный день танца. Его отпразднуют 29 апреля на нескольких площадках уральской столицы, сообщили ЕТВ организаторы мероприятия.

Акция начнется с представления «Танцы в тишине», которое покажут в коворкинге «Комбинат» на 8 Марта, 32А. Начало в 12:00. Спустя 45 минут чирлидеры Funny Fox Kids продолжат мероприятие перформансом «В рабочий полдень». Его покажут около терки редакции ЕТВ на Малышева, 44. В 13:30 в отделении Сбербанка на Малышева, 31В состоится выступление театра танца «Степ». Кроме того, площадками станут библиотека Белинского, железнодорожный вокзал, ТЦ «Сила воли», Музей истории Екатеринбурга.

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Городской танцевальный маршрут дня танца начнется в 17:45 у галереи «Главный проспект». В этой галерее выступят артисты «Щелкунчика». Маршрут пройдет по проспекту Ленина. Также с 16:00 в Ельцин Центре запустят мероприятия для тех, кто интересуется современным танцем.

Подробная программа появится на сайте «Провинциальных танцев». Следите за обновлениями здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, танец, праздник, Провинциальные танцы, спектакль
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