Екатеринбург впервые присоединится ко Дню танца
Театр «Провинциальные танцы» впервые проведет в Екатеринбурге общегородскую акцию Международный день танца. Его отпразднуют 29 апреля на нескольких площадках уральской столицы, сообщили ЕТВ организаторы мероприятия.
Акция начнется с представления «Танцы в тишине», которое покажут в коворкинге «Комбинат» на 8 Марта, 32А. Начало в 12:00. Спустя 45 минут чирлидеры Funny Fox Kids продолжат мероприятие перформансом «В рабочий полдень». Его покажут около терки редакции ЕТВ на Малышева, 44. В 13:30 в отделении Сбербанка на Малышева, 31В состоится выступление театра танца «Степ». Кроме того, площадками станут библиотека Белинского, железнодорожный вокзал, ТЦ «Сила воли», Музей истории Екатеринбурга.
Городской танцевальный маршрут дня танца начнется в 17:45 у галереи «Главный проспект». В этой галерее выступят артисты «Щелкунчика». Маршрут пройдет по проспекту Ленина. Также с 16:00 в Ельцин Центре запустят мероприятия для тех, кто интересуется современным танцем.
Подробная программа появится на сайте «Провинциальных танцев». Следите за обновлениями здесь.