Спел голосами Билана и Дорна: Нечаев вернулся с пародиями на звезд
08:40, 10 Апрель 2019
Екатеринбуржец исполнил песни Тимы Белорусских. Свое шоу Кирилл не выкладывал с прошлого года.
Екатеринбуржец Кирилл Нечаев выпустил новое пародийное видео впервые с ноября 2018 года. В ролике артист перепевает три главных хита популярного исполнителя Тимы Белорусских. Нечаев спародировал голоса Ивана Дорна, Димы Билана, Юры Шатунова, Макса Коржа, группы «Чайф», Вячеслава Бутусова и других.
В феврале 2019 года Кирилл Нечаев сообщил о переезде в Москву. В интервью ЕТВ ранее артист говорил о будущем так: «Я думаю об этом [переезде в Москву] Сейчас перелеты отнимают много времени, поэтому это будет правильным решением. Сейчас мы почти не видимся с девушкой. Будем думать о переезде. Хотя мне и очень нравится наш город», — рассуждал Нечаев.
Транспортная утопия
Каким мог бы стать общественный транспорт Екатеринбурга через три месяца, но не станет.
А что если главные хиты Тимы Белорусских будет петь звезды разных жанров и возрастов? Мокрые кроссы Незабудка Витаминка Мой Instagram - https://www.instagram.com/ne.chaev Мой VK - https://vk.com/k_nechaev
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