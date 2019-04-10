Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

Спел голосами Билана и Дорна: Нечаев вернулся с пародиями на звезд

08:40, 10 Апрель 2019
snimok_ehkrana_2019-04-09_v_22.jpg
Скриншот
Екатеринбуржец исполнил песни Тимы Белорусских. Свое шоу Кирилл не выкладывал с прошлого года.
Екатеринбуржец Кирилл Нечаев выпустил новое пародийное видео впервые с ноября 2018 года. В ролике артист перепевает три главных хита популярного исполнителя Тимы Белорусских. Нечаев спародировал голоса Ивана Дорна, Димы Билана, Юры Шатунова, Макса Коржа, группы «Чайф», Вячеслава Бутусова и других.

В феврале 2019 года Кирилл Нечаев сообщил о переезде в Москву. В интервью ЕТВ ранее артист говорил о будущем так: «Я думаю об этом [переезде в Москву] Сейчас перелеты отнимают много времени, поэтому это будет правильным решением. Сейчас мы почти не видимся с девушкой. Будем думать о переезде. Хотя мне и очень нравится наш город», — рассуждал Нечаев.
Транспортная утопия
Каким мог бы стать общественный транспорт Екатеринбурга через три месяца, но не станет.
ТИМА БЕЛОРУССКИХ - (ГЛАВНЫЕ ХИТЫ ГОЛОСАМИ ЗВЁЗД)

А что если главные хиты Тимы Белорусских будет петь звезды разных жанров и возрастов? Мокрые кроссы Незабудка Витаминка Мой Instagram - https://www.instagram.com/ne.chaev Мой VK - https://vk.com/k_nechaev

Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Спел голосами Билана и Дорна: Нечаев вернулся с пародиями на звезд»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, пародии, Кирилл Нечаев, Екатеринбург, Москва, Кирилл Нечаев
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

«Балканский рубеж». Добротный пиф-паф смешали с имперским пафосом
Развлечения
«Балканский рубеж». Добротный пиф-паф смешали с имперским пафосом
При попытке дистанцироваться от обычного боевика про войну группы «хороших» против орды «плохих» создатели картины перегрузили историю геополитическим патриотизмом.
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
30 апреля в 12:30
С Елена Чекалова
Ольга Ускова: когда запустят российские беспилотники?
26 апреля в 12:30
С Ольга Ускова
Red Demon против Барракуды. В Екатеринбурге подрались роботы
Развлечения
Red Demon против Барракуды. В Екатеринбурге подрались роботы
В мировом турнире «Битва роботов» 100-килограммовые машины режут, кромсают, толкают и подбрасывают друг друга в воздух.