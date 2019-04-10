Собчак села на шпагат перед «Уральским пельменем» Рожковым

В одной из импровизаций Собчак вместе, в том числе, с актером шоу «Уральские пельмени» Андреем Рожковым образовала провинциальную поп-группу «Слезы», пишет издание Starhit со ссылкой на пресс-службу СТС. Журналистка пела и играла на гитаре, а также разговаривала в стиле Анастасии Волочковой, которая на днях назвала ее беспринципным и бессовестным человеком. В отместку Ксения Собчак шутливо села на шпагат. После съемок она в Instagram поблагодарила Сергея Светлакова за то, что она восстановил ее «любимую программу».