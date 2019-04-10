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Собчак села на шпагат перед «Уральским пельменем» Рожковым

11:01, 10 Апрель 2019
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Фото: starhit.ru / пресс-служба СТС
Журналистка поблагодарила Сергея Светлакова за то, что он реанимировал шоу «Слава богу, ты пришел!».
Журналистка Ксения Собчак снялась в новом выпуске шоу «Слава богу, ты пришел» на телеканале СТС, которое перезапустили уральские шоумены Сергей Светлаков и Александр Незлобин.

В одной из импровизаций Собчак вместе, в том числе, с актером шоу «Уральские пельмени» Андреем Рожковым образовала провинциальную поп-группу «Слезы», пишет издание Starhit со ссылкой на пресс-службу СТС. Журналистка пела и играла на гитаре, а также разговаривала в стиле Анастасии Волочковой, которая на днях назвала ее беспринципным и бессовестным человеком. В отместку Ксения Собчак шутливо села на шпагат. После съемок она в Instagram поблагодарила Сергея Светлакова за то, что она восстановил ее «любимую программу».

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Слава богу, ты пришел!, Свердловская область , Уральские пельмени, Екатеринбург, Андрей Рожков, Ксения Собчак
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