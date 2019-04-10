Собчак села на шпагат перед «Уральским пельменем» Рожковым
11:01, 10 Апрель 2019
Журналистка поблагодарила Сергея Светлакова за то, что он реанимировал шоу «Слава богу, ты пришел!».
Журналистка Ксения Собчак снялась в новом выпуске шоу «Слава богу, ты пришел» на телеканале СТС, которое перезапустили уральские шоумены Сергей Светлаков и Александр Незлобин.
В одной из импровизаций Собчак вместе, в том числе, с актером шоу «Уральские пельмени» Андреем Рожковым образовала провинциальную поп-группу «Слезы», пишет издание Starhit со ссылкой на пресс-службу СТС. Журналистка пела и играла на гитаре, а также разговаривала в стиле Анастасии Волочковой, которая на днях назвала ее беспринципным и бессовестным человеком. В отместку Ксения Собчак шутливо села на шпагат. После съемок она в Instagram поблагодарила Сергея Светлакова за то, что она восстановил ее «любимую программу».
Куплю грязь. Дорого
Инструкция для екатеринбургских коллекционеров современного искусства.
Новое и интересное
Туркомпании обещают: уральцы будут в полтора раза чаще ездить отдыхать
Развлечения
Продавцы путевок радуются завершению кризиса и готовятся везти свердловчан в Турцю.
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
Ольга Ускова: когда запустят российские беспилотники?
В Екатеринбурге тысячи солдат и десятки боевых машин изобразили парад
Развлечения
Прошедшая сегодня ночью репетиция завершилась раньше намеченного — вместо заявленных 4:00, техника ушла на базу около 23:00, а за ней потянулись военные.