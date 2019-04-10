Нападающий «Урала» вошел в число лучших игроков Премьер-лиги
08:10, 10 Апрель 2019
Андрей Панюков оказался в символической сборной по итогам 22 тура.
Нападающий футбольного «Урала» Андрей Панюков попал в символическую сборную Российской Премьер-лиги по итогам 22 тура. Рейтинг составила компания спортивной аналитики InStat.
7 апреля екатеринбургский «Урал» с трудом дома обыграл красноярский «Енисей». Хозяева проигрывали 0:2, но за 20 минут до конца матча забили три мяча и выиграли встречу. Автором победного гола стал Андрей Панюков. Следующий матч «Урал» проведет в Туле против местного «Арсенала» 13 апреля.
Транспортная утопия
Каким мог бы стать общественный транспорт Екатеринбурга через три месяца, но не станет.
Новое и интересное
«Балканский рубеж». Добротный пиф-паф смешали с имперским пафосом
Развлечения
При попытке дистанцироваться от обычного боевика про войну группы «хороших» против орды «плохих» создатели картины перегрузили историю геополитическим патриотизмом.
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
Ольга Ускова: когда запустят российские беспилотники?
Февральская игра «Урала» со «Спартаком» отложена до весны
Развлечения
Матч ¼ финала Кубка России, который был запланирован на 24 февраля, перенесен.