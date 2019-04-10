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Нападающий «Урала» вошел в число лучших игроков Премьер-лиги

08:10, 10 Апрель 2019
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Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Андрей Панюков оказался в символической сборной по итогам 22 тура.
Нападающий футбольного «Урала» Андрей Панюков попал в символическую сборную Российской Премьер-лиги по итогам 22 тура. Рейтинг составила компания спортивной аналитики InStat.

7 апреля екатеринбургский «Урал» с трудом дома обыграл красноярский «Енисей». Хозяева проигрывали 0:2, но за 20 минут до конца матча забили три мяча и выиграли встречу. Автором победного гола стал Андрей Панюков. Следующий матч «Урал» проведет в Туле против местного «Арсенала» 13 апреля.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, ФК "Урал"
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