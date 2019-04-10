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Коляда осенью представит свою пьесу в Театре Вахтангова

10:31, 10 Апрель 2019
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Фото: Николай Коляда / facebook
Драматург «чуть в обморок не упал» от предложения из Москвы.
Екатеринбургский драматург Николай Коляда поставит свою пьесу «Баба Шанель» в московском Театре имени Вахтангова. Репетиции начнут в июне, и, вероятно, осенью состоится премьера. «Я чуть в обморок не упал от этого предложения. И, конечно, сразу согласился. Все мои другие планы на июнь отменил. Ничего страшного, подождет все мое», — поделился приятной новостью Коляда в Facebook.

Ранее драматург резко раскритиковал общероссийскую акцию «Год театра». Николай Коляда решил, что пока она не принесла культурному обществу никакой пользы. «Вижу трундеж, болтовня, полоскание мозгов, кипеш не по делу и ничего реального», — сокрушался именитый екатеринбуржец в соцсетях
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Коляда-театр, Театр имени Вахтангова, Николай Коляда, Николай Коляда
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