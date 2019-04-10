Гонщик Сергей Карякин закроет спортивный сезон на Уктусе
10:12, 10 Апрель 2019
Екатеринбуржец на багги возьмет штурмом лыжный склон. А потом проведет автограф-сессию.
Гонщик Сергей Карякин собирается штурмовать лыжный склон спортивного комплекса Уктус 14 апреля. В то же время пройдут любительские соревнования на снегоходах «Царь Горы». «Наша команда примет участие в событии, но, в отличие от участников соревнований, мы привезём свою багги», — написал Сергей Карякин во «ВКонтакте». Мероприятие начнется в 12:30. После гонок, которые станут последними в этом сезоне, екатеринбуржец пообещал сфотографироваться со всеми желающими.
В 2019 году ралли-рейд «Дакар» получился для Сергея Карякина неудачным. Гонщик из Екатеринбурга впервые выступал на багги и попал в серьезную аварию на седьмом этапе. На остальных этапах Карякина тоже преследовали неудачи. Поэтому ему не удалось занять призовое место.
Куплю грязь. Дорого
Инструкция для екатеринбургских коллекционеров современного искусства.
Новое и интересное
«Балканский рубеж». Добротный пиф-паф смешали с имперским пафосом
Развлечения
При попытке дистанцироваться от обычного боевика про войну группы «хороших» против орды «плохих» создатели картины перегрузили историю геополитическим патриотизмом.
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
Ольга Ускова: когда запустят российские беспилотники?
Red Demon против Барракуды. В Екатеринбурге подрались роботы
Развлечения
В мировом турнире «Битва роботов» 100-килограммовые машины режут, кромсают, толкают и подбрасывают друг друга в воздух.