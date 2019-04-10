Гонщик Сергей Карякин закроет спортивный сезон на Уктусе

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« Дакар» получился для Сергея Карякина неудачным. Гонщик из Екатеринбурга впервые выступал на багги и В 2019 году ралли-рейдДакар» получился для Сергея Карякина неудачным. Гонщик из Екатеринбурга впервые выступал на багги и попал в серьезную аварию на седьмом этапе. На остальных этапах Карякина тоже преследовали неудачи. Поэтому ему не удалось занять призовое место.

Гонщик Сергей Карякин собирается штурмовать лыжный склон спортивного комплекса Уктус 14 апреля. В то же время пройдут любительские соревнования на снегоходахЦарь Горы»., — написал Сергей Карякин воВКонтакте». Мероприятие начнется в 12:30. После гоноккоторые станут последними в этом сезонеекатеринбуржец пообещал сфотографироваться со всеми желающими.