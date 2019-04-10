Фильм «Война Анны» 9 мая выйдет во всероссийский прокат

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« Война Анны» выиграл « Нику», « Золотой орел» и « Белый слон» в номинации « Лучший фильм». ЕТВ , культе Сталина и Свердловской киностудии. ФильмВойна Анны» выигралНику»,Золотой орел» иБелый слон» в номинацииЛучший фильм». ЕТВ поговорил с режиссером Алексеем Федорченко — о его успешной картинекульте Сталина и Свердловской киностудии.

Фильм уральского режиссера Алексея ФедорченкоВойна Анны» покажут в кинотеатрах по всей России. Картина выйдет в четырехдневной прокат с 9 мая. Точное число кинотеатров пока неизвестно., — сказал ТАСС продюсер ленты Андрей Савельев. РанееВойну Анны» в небольших залах показали в МосквеСанкт-ПетербургеЕкатеринбурге и других городах.