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Фильм «Война Анны» 9 мая выйдет во всероссийский прокат

09:10, 10 Апрель 2019
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Фото: «Кинопоиск»
Количество кинотеатров, где покажут картину Алексея Федорченко, пока неизвестно.
Фильм уральского режиссера Алексея Федорченко «Война Анны» покажут в кинотеатрах по всей России. Картина выйдет в четырехдневной прокат с 9 мая. Точное число кинотеатров пока неизвестно. «Прокатное удостоверение уже получено», — сказал ТАСС продюсер ленты Андрей Савельев. Ранее «Войну Анны» в небольших залах показали в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах.

Фильм «Война Анны» выиграл «Нику», «Золотой орел» и «Белый слон» в номинации «Лучший фильм». ЕТВ поговорил с режиссером Алексеем Федорченко — о его успешной картине, культе Сталина и Свердловской киностудии.
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Видео: ЕТВ

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Федорченко, Война Анны, Алексей Федорченко
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