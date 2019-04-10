Дацюк отказался отвечать на вопрос о переходе в «Автомобилист»

Хоккеист питерского СКА Павел Дацюк не стал отвечать на вопрос « Спорт-Экспресса» о возможном переходе в екатеринбургский « Автомобилист». « Вы такие вопросы задаете… Давайте про плей-офф», — смутился Дацюк , чей СКА накануне вылетел из Кубка Гагарина.



