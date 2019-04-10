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Дацюк отказался отвечать на вопрос о переходе в «Автомобилист»

11:55, 10 Апрель 2019
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Фото: Павел Дацюк / Instagram
40-летний хоккеист не собирается завершать карьеру.
Хоккеист питерского СКА Павел Дацюк не стал отвечать на вопрос «Спорт-Экспресса» о возможном переходе в екатеринбургский «Автомобилист». «Вы такие вопросы задаете… Давайте про плей-офф», — смутился Дацюк, чей СКА накануне вылетел из Кубка Гагарина.

Уральскому хоккеисту в июле исполнится 41 год, но он пока не планирует заканчивать профессиональную карьеру. В декабре 2018 Павел Дацюк признавался, что хочет завершить спортивный путь в «Автомобилисте». «Главное, чтобы возможность была. Только не отбывать номер, а приносить пользу команде», — говорил игрок. По информации «СЭ», Дацюк определится с клубом, за который продолжит играть, в ближайшие недели.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, ХК Автомобилист, хоккей, Екатеринбург, Свердловская область , Павел Дацюк
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