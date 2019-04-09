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Футбольный «Урал» заставит своих болельщиков похудеть

12:07, 09 Апрель 2019
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Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Победителям дадут сертификаты на абонементы по количеству сброшенных килограммов.
Футбольный клуб «Урал» запускает марафон похудения для своих болельщиков: в специальном чате в WhatsApp профессиональный тренер по питанию будет давать советы для всех участников. Для практической части позвали футболистов «Урала» — они расскажут о физической активности, которая поможет худеть естественным образом.

Участвовать может любой человек в возрасте от 18 лет, обязательных условий всего два: лишние килограммы (минимум 2-3) и отсутствие хронических заболеваний внутренних органов и сахарного диабета. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе «Урала», марафон продлится 1,5 месяца.

Призы получат все: трем участникам, которые сбросили больше всех, дадут сертификаты на абонементы на домашние матчи «Урала» в зависимости от потерянных килограммов (1 килограмм = тысяча рублей), а все остальные — билеты на первый матч в сезоне 2019\2020.

Заявки отправляйте на почту promo@fc-ural.ru до 14 апреля.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, ФК "Урал", марафон
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