Футбольный «Урал» заставит своих болельщиков похудеть

«

«

,



Участвовать может любой человек в возрасте от 18 лет , обязательных условий всего два: лишние килограммы ( минимум 2-3) и отсутствие хронических заболеваний внутренних органов и сахарного диабета. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе « Урала», марафон продлится 1,5 месяца.





Призы получат все: трем участникам , которые сбросили больше всех , дадут сертификаты на абонементы на домашние матчи « Урала» в зависимости от потерянных килограммов ( 1 килограмм = тысяча рублей), а все остальные — билеты на первый матч в сезоне 2019\2020.





promo@fc-ural.ru до 14 апреля. Заявки отправляйте на почтудо 14 апреля.

Футбольный клубУрал» запускает марафон похудения для своих болельщиков: в специальном чате в WhatsApp профессиональный тренер по питанию будет давать советы для всех участников. Для практической части позвали футболистовУрала» — они расскажут о физической активностикоторая поможет худеть естественным образом.