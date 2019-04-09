Фронтмен «Курары» снялся в сериале Тодоровского в компании Юрия Быкова

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Описание сериала « Дети» пока лаконично: « История о современной Москве. О нас — успешных , состоявшихся , представителях среднего класса и среднего возраста. Новом подрастающем поколении. Смысле жизни и его отсутствии. О том , что все мы — чьи-то дети , каждому из которых рано или поздно приходится повзрослеть , чтобы справиться с ответственностью не только за свою жизнь , но и за жизни близких». Дата премьеры пока неизвестна.





Также Ягодин упомянул еще об одном кинопроекте , но « сериал пока завис», — добавил он.

Компанию екатеринбургскому музыканту составляют режиссер Юрий Быковавтор недавнегоЗавода»), актеры Кирилл СафоновВиктория ИсаковаЕвгения БрикАлександр РобакДарья Урсуляк и другие актеры.