Фронтмен «Курары» снялся в сериале Тодоровского в компании Юрия Быкова
11:23, 09 Апрель 2019
Олег Ягодин играет завязавшего рок-музыканта.
Фронтмен екатеринбургской группы «Курара» и актер «Коляда-театра» Олег Ягодин снялся в новом проекте Валерия Тодоровского. Автор «Оттепели» с той же командой запускает сериал «Дети» — история в нем разворачивается в среде обеспеченных москвичей. Режиссером стала Алена Званцова.
Во время прямого эфира на Е1 Олег Ягодин поделился подробностями своей роли в «Детях».
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Я играю отошедшего от дел рок-музыканта, который со всем завязал. Но, конечно, он в конце со всем развяжет, уйдет в разнос.
Компанию екатеринбургскому музыканту составляют режиссер Юрий Быков (автор недавнего «Завода»), актеры Кирилл Сафонов, Виктория Исакова, Евгения Брик, Александр Робак, Дарья Урсуляк и другие актеры.
Описание сериала «Дети» пока лаконично: «История о современной Москве. О нас — успешных, состоявшихся, представителях среднего класса и среднего возраста. Новом подрастающем поколении. Смысле жизни и его отсутствии. О том, что все мы — чьи-то дети, каждому из которых рано или поздно приходится повзрослеть, чтобы справиться с ответственностью не только за свою жизнь, но и за жизни близких». Дата премьеры пока неизвестна.
Также Ягодин упомянул еще об одном кинопроекте, но «сериал пока завис», — добавил он.
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