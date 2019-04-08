Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

В День Победы по Екатеринбургу прокатятся байкеры

17:00, 08 Апрель 2019
harley-davidson-3982351_960_720.jpg
Фото: pixabay
Взвод «Черных ножей» впервые примет участие в параде.

День Победы в 2019 году пройдет с участием байкеров. Всего в параде задействуют 12 мотоциклистов из взвода уральского клуба «Черные ножи». «Они подготовили технику, мы свели их во взвод, и они будут следовать вслед за танком Т-34 в исторической части нашего парада», — цитирует ТАСС заместителя командующего войсками Центрального военного округа Евгения Поплавского.

«Черные ножи» получили свое название в честь десятого Гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса. Для бойцов выпустили три тысячи ножей, рукоятка которых была черной. Немецкая разведка называла оружие «черными ножами». Вскоре это название перенесли на ребят из танкового корпуса.

Алексей Федорченко. «Хвалить Сталина — это преступление»
Режиссер «Войны Анны», «Овсянок» и «Первых на Луне» про свою книгу о репрессированных и другом.

Кроме байкеров в параде будут участвовать 18 образцов новой военной техники. В их числе танки Т-72Б3 с улучшенными боевыми характеристиками, «Нона-СВК», «Торнадо» и снегоходы.

Напомним, в середине марта администрация Екатеринбурга объявила аукцион на празднование Дня Победы. Мэрия установила сумму контракта в 19,5 миллиона рублей.

МЧС спасла на Конжаке туристку с переломом ноги
Пострадавшую доставили в больницу Карпинска.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «В День Победы по Екатеринбургу прокатятся байкеры»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, Администрация Екатеринбурга, байкеры, День Победы, праздники, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

В Екатеринбурге тысячи солдат и десятки боевых машин изобразили парад
Развлечения
В Екатеринбурге тысячи солдат и десятки боевых машин изобразили парад
Прошедшая сегодня ночью репетиция завершилась раньше намеченного — вместо заявленных 4:00, техника ушла на базу около 23:00, а за ней потянулись военные.
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
30 апреля в 12:30
С Елена Чекалова
Ольга Ускова: когда запустят российские беспилотники?
26 апреля в 12:30
С Ольга Ускова
«Балканский рубеж». Добротный пиф-паф смешали с имперским пафосом
Развлечения
«Балканский рубеж». Добротный пиф-паф смешали с имперским пафосом
При попытке дистанцироваться от обычного боевика про войну группы «хороших» против орды «плохих» создатели картины перегрузили историю геополитическим патриотизмом.