В День Победы по Екатеринбургу прокатятся байкеры

День Победы в 2019 году пройдет с участием байкеров. Всего в параде задействуют 12 мотоциклистов из взвода уральского клуба «Черные ножи». «Они подготовили технику, мы свели их во взвод, и они будут следовать вслед за танком Т-34 в исторической части нашего парада», — цитирует ТАСС заместителя командующего войсками Центрального военного округа Евгения Поплавского.

«Черные ножи» получили свое название в честь десятого Гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса. Для бойцов выпустили три тысячи ножей, рукоятка которых была черной. Немецкая разведка называла оружие «черными ножами». Вскоре это название перенесли на ребят из танкового корпуса.