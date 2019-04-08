«Урал» обновил антирекорд «Ротора» 15-летней давности

Футболисты «Урала» побили антирекорд волгоградского «Ротора», который игроки установили 15 лет назад. Речь идет о количестве сыгранных подряд встреч, в которых команда пропускала хотя бы один гол. Так, в 2004 году «Ротор» пропускал мячи на протяжении 21 игры российского чемпионата.

Во вчерашнем матче с «Енисеем» команда из Екатеринбурга превзошла волгоградцев и обновила антирекорд — «Урал» пропустил кряду в 22 поединках РПЛ. На воротах во всех этих играх стоял Ярослав Годзюр.

Напомним, воскресный матч с «Енисеем» выдался невероятным. Сначала екатеринбургские футболисты проворонили два мяча, но затем тренер Дмитрий Парфенов заменил нескольких игроков. Корректировки в составе сыграли на руку. В итоге встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу екатеринбуржцев. Как это было, читайте здесь.