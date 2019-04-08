Рэпер Face отрекся от Ural Music Night из-за федеральных денег
17:55, 08 Апрель 2019
Музыкант посторонился фестиваля, который находится под угрозой срыва.
Рэпер Face отказался выступать на Ural Music Night в 2019 году из-за господдержки мероприятия. В интервью E1 директор фестиваля Евгений Горенбург заявил, что музыкант поставил себя в «жесткую позицию: там, где есть государственные деньги, он не выступает». Менеджмент Face подтвердил ЕТВ эту информацию.
В 2019 году Ural Music Night получил президентский грант. Владимир Путин выделил фестивалю 24 миллиона. Рэпер Face известен критикой государственного устройства России: этому посвящен почти весь последний альбом исполнителя «Пути неисповедимы», который 7,5 миллионов раз прослушали во «ВКонтакте».
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Ural Music Night проходит в Екатеринбурге с 2015 года. 18 апреля в Ельцин Центре состоится премьера документального фильма о фестивале. Картина состоит из материала 237 реальных людей, одновременно посетивших фестиваль в 2018 году и снимавших себя на сотовые телефоны и фотоаппараты. Бесплатно зарегистрироваться можно тут.
Между тем, Ural Music Night-2019 находится под угрозой срыва. Успешный международный проект может потерять несколько крупных спонсоров, а значит — пройти в менее масштабном варианте, чем заявлялось ранее. Пока что у оргкомитета есть только 30 миллионов рублей на мероприятие, тогда как нужно 50.
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