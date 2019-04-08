Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

Фильм екатеринбуржца стал лучшим на фестивале в Лондоне

13:23, 08 Апрель 2019
image.jpg
Фото: pixabay
Среди соперников кинокартины «2050» Евгения Кулика был дебют Милы Йовович.
Блогер из Екатеринбурга, снявшийся в фильме «Я худею» и сериале «Остров» Евгений Кулик завоевал приз за лучший фантастический фильм на Discover film festival с работой «2050». Радостной новостью екатеринбуржец поделился в Instagram, где подробно рассказал о награде. Дату выхода фильма в массовый прокат автор пока не назвал.
Алексей Федорченко. «Хвалить Сталина — это преступление»
Посмотреть эту публикацию в Instagram

‼️Фестиваль закончился у нас «ЛУЧШИЙ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ» мы в шоке, всем спасибо 😘😘😘 гран-при в октябре ждём! ‼️ ——————————-—————————————————- ‼️ Друзья, я обычно кроме смешных видео ничего не выкладываю, но тут не могу с вами не поделиться, для меня это очень важно. «KULIK PRODUCTION» снял первую художественную короткометражку, очень много в неё вложили сил и творческой энергии, получилось профессионально и по-взрослому. Нашу работу мы разослали на кинофестивали, и сейчас мы находимся на Discover film festival в Лондоне, где было 4000 заявок короткометражек, и в конкурс прошли 28 лучших работ со всего мира, мы среди них, единственная короткометражка на русском языке, конкурс очень сильный среди наших соперников: режиссерский дебют Милы Йовович, а так же победитель фестиваля «Sundance» (крупнейший кинофестиваль США) и работа всемирно известного фотографа Platon (сделал 40 обложек к журналу “TIME”) ДРУЗЬЯ, МЫ ЗАКРЫВАЕМ ФЕСТИВАЛЬ ЛОНДОНЕ, фестиваль с самым большим призовым фондом в истории короткометражного кино 60 тысяч фунтов стерлингов, мы счастливы, ведь мы первые Русские которые участвуют в этом фестивале! Если вам интересно как пройдёт фестиваль ставьте уведомление на сториз, сегодня буду вести трансляцию из любимого кинотеатра Квентина Тарантино, и это только начало, ведь мы прошли на 3 крупных мировых кинофестиваля. О других я расскажу потом, спасибо за внимание, да прибудет с нами сила.

Публикация от ЕВГЕНИЙ КУЛИК 🤘 (@evgeny_kulik)

KULIK PRODUCTION снял первую художественную короткометражку «2050» и разослал ее на несколько фестивалей. В Лондоне кинокартина вошла в 28 лучших среди 4000 заявок со всего мира. Фильм Кулика стал единственным на русском языке. Среди соперников екатеринбургской картины были дебют Милы Йовович, победитель фестиваля «Sundance» и работа всемирно известного фотографа Platon. Евгений Кулик отметил, что это только начало. Он и его команда прошли на три крупных кинофестиваля.

Напомним, недавно другой режиссер из Екатеринбурга Алексей Федорченко взял «Нику» за фильм «Война Анны». В июне 2018 года «Война Анны» получила специальный диплом жюри «Кинотавра» за пронзительный образ войны глазами ребенка. Затем работа Алексея Федорченко удостоилась приза зрительских симпатий на фестивале «Зеркало» в Иваново. В январе 2019 года фильм завоевал трех «Белых слонов».
Паводок в Екатеринбурге начался на пять дней раньше
Ранее специалисты наметили другую дату – 10 апреля.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Фильм екатеринбуржца стал лучшим на фестивале в Лондоне»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, кино, Свердловская область , премия, фильм, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

«Балканский рубеж». Добротный пиф-паф смешали с имперским пафосом
Развлечения
«Балканский рубеж». Добротный пиф-паф смешали с имперским пафосом
При попытке дистанцироваться от обычного боевика про войну группы «хороших» против орды «плохих» создатели картины перегрузили историю геополитическим патриотизмом.
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
30 апреля в 12:30
С Елена Чекалова
Ольга Ускова: когда запустят российские беспилотники?
26 апреля в 12:30
С Ольга Ускова
Афиша не для всех: любовь и музыка в городе «Е»
Развлечения
Афиша не для всех: любовь и музыка в городе «Е»
Самые интересные и яркие события, которые ждут Екатеринбург.