Фильм екатеринбуржца стал лучшим на фестивале в Лондоне
13:23, 08 Апрель 2019
Среди соперников кинокартины «2050» Евгения Кулика был дебют Милы Йовович.
Блогер из Екатеринбурга, снявшийся в фильме «Я худею» и сериале «Остров» Евгений Кулик завоевал приз за лучший фантастический фильм на Discover film festival с работой «2050». Радостной новостью екатеринбуржец поделился в Instagram, где подробно рассказал о награде. Дату выхода фильма в массовый прокат автор пока не назвал.
KULIK PRODUCTION снял первую художественную короткометражку «2050» и разослал ее на несколько фестивалей. В Лондоне кинокартина вошла в 28 лучших среди 4000 заявок со всего мира. Фильм Кулика стал единственным на русском языке. Среди соперников екатеринбургской картины были дебют Милы Йовович, победитель фестиваля «Sundance» и работа всемирно известного фотографа Platon. Евгений Кулик отметил, что это только начало. Он и его команда прошли на три крупных кинофестиваля.
Напомним, недавно другой режиссер из Екатеринбурга Алексей Федорченко взял «Нику» за фильм «Война Анны». В июне 2018 года «Война Анны» получила специальный диплом жюри «Кинотавра» за пронзительный образ войны глазами ребенка. Затем работа Алексея Федорченко удостоилась приза зрительских симпатий на фестивале «Зеркало» в Иваново. В январе 2019 года фильм завоевал трех «Белых слонов».
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