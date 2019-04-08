Фильм екатеринбуржца стал лучшим на фестивале в Лондоне

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KULIK PRODUCTION снял первую художественную короткометражку2050» и разослал ее на несколько фестивалей. В Лондоне кинокартина вошла в 28 лучших среди 4000 заявок со всего мира. Фильм Кулика стал единственным на русском языке. Среди соперников екатеринбургской картины были дебют Милы Йововичпобедитель фестиваляSundance» и работа всемирно известного фотографа Platon. Евгений Кулик отметилчто это только начало. Он и его команда прошли на три крупных кинофестиваля.