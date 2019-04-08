Два уральца проверят свои суперспособности в «Школе экстрасенсов»

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Первой участницей стала 24-летняя Катарина Высоцкая , до проекта работавшая бухгалтером в Первоуральске. На странице « Школы экстрасенсов» девушку описывают как « чрезмерно эмоциональную». Катарина попала к наставнику Свами Даши.





Вторым уральцем , прошедшим первые испытания , стал 20-летний студент из Екатеринбурга Дмитрий Кондратенко. Он выступает под псевдонимом Дарди и в работе использует амулет в виде ожерелья из шахмат. За Дмитрия проголосовали Его наставником также стал Свами Даши.

Школу экстрасенсов», которую запустили создателиБитвы экстрасенсов», поступили два уральца: они прошли предварительный отбора потом испытаниев ходе которого наставники выбрали 12 человек из 50.