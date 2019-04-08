Два уральца проверят свои суперспособности в «Школе экстрасенсов»
08:50, 08 Апрель 2019
Катарина Высоцкая и Дмитрий Кондратенко прошли первое испытание в новом проекте ТНТ.
В «Школу экстрасенсов», которую запустили создатели «Битвы экстрасенсов», поступили два уральца: они прошли предварительный отбор, а потом испытание, в ходе которого наставники выбрали 12 человек из 50.
Первой участницей стала 24-летняя Катарина Высоцкая, до проекта работавшая бухгалтером в Первоуральске. На странице «Школы экстрасенсов» девушку описывают как «чрезмерно эмоциональную». Катарина попала к наставнику Свами Даши.
Вторым уральцем, прошедшим первые испытания, стал 20-летний студент из Екатеринбурга Дмитрий Кондратенко. Он выступает под псевдонимом Дарди и в работе использует амулет в виде ожерелья из шахмат. За Дмитрия проголосовали Его наставником также стал Свами Даши.
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