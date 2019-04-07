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«Урал» победил «Енисей», проигрывая по ходу матча 0:2

18:23, 07 Апрель 2019
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Фото: пресс-служба ФК «Урал»

«Екатеринбург Арену» посетили 11 тысяч человек.

Екатеринбургу обычно не везет на хорошую погоду в дни футбольных матчей. Но 7 апреля, день игры между «Уралом» и «Енисеем», выдалось очень солнечным, все располагало к хорошему футболу. «Урал» с первых минут взял игру под свой контроль, но в завершающей стадии атаки чего-то не хватало. Не забиваешь, ты забивают тебе. На 21 минуте «Енисей» открыл счет матча, реализовав пенальти. К сожалению, в первом тайме «Урал» не смог отыграться. Команда часто теряла мяч в простых ситуациях. «Енисей» же убегал в опасные контратаки и мог забить второй мяч, но до гола дошло только на 63 минуте в следующем тайме.

После перерыва «Урал» не сумел переломить ход встречи, и после второго пропущенного гола последовали замены. Корректировки тренера Дмитрия Парфенова принесли свои плоды. На 72 минуте Николай Димитров буквально внес мяч в ворота. Далее «Урал» полностью доминировал на поле.

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На 85 минуте счет сравнял вышедший на замену Павел Погребняк. Спустя минуты трибуны «взорвались», потому что Андрей Панюков забил третий мяч и вывел команду вперед. Довести матч до победы оставалось делом техники. После финального свистка футболисты «Енисея» упали в газон от отчаяния, а «Урал» — от счастья.

Екатеринбуржцы провели самый невероятный матч в сезоне 2018-2019. Если бы «Урал» проиграл, это было бы провалом. Победа над «Енисеем» подняла «Урал» на 11 место. Теперь у команды 26 очков. Следующий матч пройдет в Туле с «Арсеналом» в следующую субботу, 13 апреля.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, ФК "Урал", футбол, Екатеринбург, Екатеринбург Арена, матч
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