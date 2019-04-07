«Урал» победил «Енисей», проигрывая по ходу матча 0:2

Екатеринбургу обычно не везет на хорошую погоду в дни футбольных матчей. Но 7 апреля, день игры между «Уралом» и «Енисеем», выдалось очень солнечным, все располагало к хорошему футболу. «Урал» с первых минут взял игру под свой контроль, но в завершающей стадии атаки чего-то не хватало. Не забиваешь, ты забивают тебе. На 21 минуте «Енисей» открыл счет матча, реализовав пенальти. К сожалению, в первом тайме «Урал» не смог отыграться. Команда часто теряла мяч в простых ситуациях. «Енисей» же убегал в опасные контратаки и мог забить второй мяч, но до гола дошло только на 63 минуте в следующем тайме.

После перерыва «Урал» не сумел переломить ход встречи, и после второго пропущенного гола последовали замены. Корректировки тренера Дмитрия Парфенова принесли свои плоды. На 72 минуте Николай Димитров буквально внес мяч в ворота. Далее «Урал» полностью доминировал на поле.