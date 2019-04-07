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Баскетболистки УГМК ворвались в финал чемпионата России 11 раз подряд

11:41, 07 Апрель 2019
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Фото: БК УГМК
Екатеринбурженки всухую выиграли полуфинальную серию у московского МБА.

Екатеринбургские «лисицы» всухую выиграли полуфинальную серию у московского МБА. Итоговый счет — 3:0. На протяжении всей третьей игры уральские спортсменки контролировали соперниц. Они раздавали блок-шоты и теснили москвичек за дугу. К большому перерыву баскетболистки УГМК достигли отрыва в 30 очков, а к концу матча показатель увеличился еще на десятку.

Самыми результативными оказались Мария Вадеева, Раиса Мусина, Эмма Меессеман и Кейла МакБрайд. Мария оформила дабл-дабл и заработала 19 очков, 11 подборов и два блок-шота. Раиса и Эмма добавили в копилку команды по 14 очков. Кстати, мы общались с Эммой Меессеман о Екатеринбурге и ее пребывании в России. Интервью вы можете прочитать здесь. Кейла МакБрайд набрала десять очков, шесть подборов и столько же передач.

Подопечные Мигеля Мендеса прошли в финал чемпионата России в 11 раз подряд. Теперь «лисицам» придется сыграть с курским «Динамо». Первые два матча пройдут в Екатеринбурге 20 и 22 апреля, третья игра состоится на родине соперниц 25 апреля. Если понадобятся дополнительные матчи, их проведут 27 и 30 апреля.
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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, чемпионат россии, спорт, БК УГМК, баскетбол, Екатеринбург
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