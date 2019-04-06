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«Уралочка» вышла в полуфинал чемпионата России

11:08, 06 Апрель 2019
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Фото: uralochka-vc.com
Второй матч с «Заречье-Одинцово» свердловские волейболистки выиграли в четырех партиях.

Первая партия получилась нервной и ровной. К середине сета команды пришли со счетом 14:14. Но атаки Ксении Парубец позволили «Уралочке» выйти вперед и довести партию до победы. Затем был сложный второй сет, в котором хозяйки площадки, волейболистки из Одинцово вышли вперед в начале партии и долго держали отрыв в шесть очков. «Уралочка» сократила отрыв до минимума — 20:21, но в итоге уступили — 21:25.

Третья партия оказалась самой напряженной. Сначала с отрывом лидировали гости — 6:0, затем подмосковные волейболистки догнали — 19:19. Но при 23:23 хозяйки ошиблись на подаче, и воодушевленные «уралочки» отлично сыграли на блоки и довели сет до победы.

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Четвертый сет начался по схожему сценарию, но свердловские волейболистки смогли создать комфортное преимущество — 21:18 — и довести встречу до победы.

Победив во втором матче плейофф, «Уралочка» вышла в полуфинал чемпионата России по волейболу. На следующем этапе турнира свердловский клуб ждет встреча с с победителем пары «Динамо» (Москва) — «Лениградка». Матчи пройдут 13 и 17 апреля. В случае выхода в полуфинал столичного клуба «Уралочка» проведет первую игру на выезде, а вторую дома.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Развлечения, чемпионат, волейбол, Уралочка
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