«Уралочка» вышла в полуфинал чемпионата России

Первая партия получилась нервной и ровной. К середине сета команды пришли со счетом 14:14. Но атаки Ксении Парубец позволили «Уралочке» выйти вперед и довести партию до победы. Затем был сложный второй сет, в котором хозяйки площадки, волейболистки из Одинцово вышли вперед в начале партии и долго держали отрыв в шесть очков. «Уралочка» сократила отрыв до минимума — 20:21, но в итоге уступили — 21:25.

Третья партия оказалась самой напряженной. Сначала с отрывом лидировали гости — 6:0, затем подмосковные волейболистки догнали — 19:19. Но при 23:23 хозяйки ошиблись на подаче, и воодушевленные «уралочки» отлично сыграли на блоки и довели сет до победы.