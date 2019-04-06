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На конкурсе «Мисс Россия» можно проголосовать за Арину Верину

13:23, 06 Апрель 2019
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Фото: Евгений Лобанов, ЕТВ
«Мисс Екатеринбург-2019» должна попасть в топ-20.

На конкурсе «Мисс Россия» началось интернет-голосование. Согласно правилам, девушки, набравшие большее число голосов, попадают в топ-20. А победительница получит специальный в народной номинации во время финальной церемонии «Мисс Россия 2019», которая состоится 13 апреля в Barvikha Concert Hall. Уральскую столицу представляет «Мисс Екатеринбург» Арина Верина. Голосовать за красавиц можно раз в сутки с одного IP адреса.

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Сейчас Арина Верина уверенно занимает место в десятке. Но серьезно уступает красавице из Якутии, которая лидирует с неприличным отрывом.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Развлечения, Миссис Екатеринбург, мисс Россия, конкурс, голосование, Арина Верина
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