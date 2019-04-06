На конкурсе «Мисс Россия» можно проголосовать за Арину Верину

На конкурсе «Мисс Россия» началось интернет-голосование. Согласно правилам, девушки, набравшие большее число голосов, попадают в топ-20. А победительница получит специальный в народной номинации во время финальной церемонии «Мисс Россия 2019», которая состоится 13 апреля в Barvikha Concert Hall. Уральскую столицу представляет «Мисс Екатеринбург» Арина Верина. Голосовать за красавиц можно раз в сутки с одного IP адреса.