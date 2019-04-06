«Кладбище домашних животных»: байки из леса и возвращение кота
10:00, 06 Апрель 2019
Какой получилась новая экранизация книги Стивена Кинга о попытке обмануть смерть.
Новая экранизация романа Стивена Кинга «Оно» собрала в прокате немыслимые для жанра хоррор 700 миллионов долларов. Такой успех запустил цепную реакцию и на экраны вышли сразу пять новых фильмов по мотивам «Короля ужасов»: «Темная Башня», сериалы «Мгла» и «Мистер Мерседес» и даже фильмы на менее известные «1922» и «Игру Джералда». Теперь обновленную коллекцию пополнило одно из самых жутких и печальных произведений Кинга «Кладбище домашних животных».
Сюжет нового фильма давно стал классикой. Доктор Луис Крид, уставший от многочисленных жертв большого города, вместе с семьей переезжает в загородный дом. Он не долго мучился с выбором участка, поэтому рядом проходит опасная автострада, а практически на заднем дворе находится кладбище, где местные хоронят своих питомцев. Вскоре кота Кридов Черча сбивает машина и сосед предлагает Луису похоронить любимца в особенном месте, чтобы не расстраивать дочку Элли. Не требуя объяснений доктор полночи идет по болотам и закапывает кота на индейской земле. Утром Черч возвращается домой живым, но не таким, каким был раньше.
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Фото: кадр из фильма
Первую версию «Кладбища домашних животных» режиссер Мэри Ламберт сняла еще в 1989 году. Тогдашнего зрителя еще можно было напугать зомби-ребенком, поэтому и драматическому сюжету там уделили больше внимания. Чего только стоит сцена похорон со взаимными обвинениями и открывающейся крышкой гроба. В новом фильме режиссерам пришлось использовать проверенные методы, чтобы вызвать ужас у зрителя: туман, темные подвалы, опасные кухонные лифты, протяжную музыку и старый добрый эффект внезапности. Получилось жутко, но слишком технично, слишком похоже на все популярные хорор-проекты. Найти за этим психолога-Кинга вряд ли получится.
Главная тема «Кладбища домашних животных» — это, конечно, принятие смерти. Цепь трагических событий в новой версии запускает не сосед, который рассказал убитому горем отцу про возможности воскрешать мертвых, а жена доктора. Женщину мучали дурные воспоминания о больной сестре, которую она боялась. Не сумев справиться со страхом и чувством вины она не дает мужу рассказать дочери о смерти кота, которого она «любила больше всего на свете», а самой девочке смириться с утратой. Этим она погубила всю свою семью. Хотя виновата, конечно и «прокисшая земля», духи которой питаются горем и туманят разум.
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Видео: Paramount Pictures Россия
Новое «Кладбище домашних животных» вряд ли пробьет зрителя на поток слез, но точно заставит пару раз вздрогнуть. Сидя в кресле у экрана можно почуствовать себя неуютно, потерять ощущение безопасности. Но эта тревога так же быстро проходит после окончания фильма, так что его эпизоды не должны повторяться в ваших ночных кошмарах (но это не точно).
P. S. Настоящее кладбище домашних животных есть и в Екатеринбурге. Здесь последний приют находят кошки, собаки, хорьки и даже львы. ЕТВ побывал там и нашел хозяев, которые захотели проститься с питомцами по-человечески. Читайте здесь.
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