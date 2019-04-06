«Кладбище домашних животных»: байки из леса и возвращение кота

Новая экранизация романа Стивена Кинга « Оно» собрала в прокате немыслимые для жанра хоррор 700 миллионов долларов. Такой успех запустил цепную реакцию и на экраны вышли сразу пять новых фильмов по мотивам « Короля ужасов»: « Темная Башня», сериалы « Мгла» и « Мистер Мерседес» и даже фильмы на менее известные « 1922» и « Игру Джералда». Теперь обновленную коллекцию пополнило одно из самых жутких и печальных произведений Кинга « Кладбище домашних животных».



