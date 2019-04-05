«Включайся!» екатеринбуржцев зовут на фестиваль детского телевидения

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В рамках фестиваля участники смогут посетить творческие встречи с известными режиссерами , журналистами , педагогами , пройти технические мастер-классы по обучению и работе с программным обеспечением и техникой , посмотреть , как работают профессионалы.

Фестиваль детского телевиденияВключайся!» состоится 5–7 марта в Москве. В конкурсе детских и юношеских телевизионных программ и фильмов могут поучаствовать дети до 18 лета также телекомпаниипроизводящие программы для детей.