«Включайся!» екатеринбуржцев зовут на фестиваль детского телевидения
14:10, 05 Апрель 2019
Юнкоры смогут посмотреть, как работают профессионалы.
Фестиваль детского телевидения «Включайся!» состоится 5–7 марта в Москве. В конкурсе детских и юношеских телевизионных программ и фильмов могут поучаствовать дети до 18 лет, а также телекомпании, производящие программы для детей.
В рамках фестиваля участники смогут посетить творческие встречи с известными режиссерами, журналистами, педагогами, пройти технические мастер-классы по обучению и работе с программным обеспечением и техникой, посмотреть, как работают профессионалы.
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«Одним из самых ярких „приключений“ для участников фестиваля каждый год становится съемка сюжета на заданную тему. Перед ребятами стоит сложная задача: создать новый творческий коллектив, состоящий из сценариста, режиссера, оператора, корреспондента, актеров, монтажеров», — рассказали ЕТВ организаторы. Первый фестиваль «Включайся!» состоялся в 2006 году в Ханты-Мансийске. За годы своего существования фестиваль стал популярен не только среди российских ребят, но и за рубежом. Подать заявку можно тут.
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