В Екатеринбурге пройдет второй в истории фестиваль «Карт-бланш»
17:59, 05 Апрель 2019
Художники-партизаны изрисуют уральскую столицу в июле.
Фестиваль партизанского уличного искусства «Карт-бланш» пройдет в Екатеринбурге. Незаконное мероприятие состоится второй раз в истории. Фестиваль намечен на июль, сообщается в официальном Instagram «Карт-бланша».
Организаторы «партизанского» фестиваля хотят напомнить художникам, что значит творить по-настоящему, а не выставляться в галереях и рисовать только на одобренных фестивалях. Так это было в прошлом году.
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