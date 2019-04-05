В Екатеринбурге пройдет второй в истории фестиваль «Карт-бланш»

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« партизанского» фестиваля хотят напомнить художникам , что значит творить по-настоящему , а не выставляться в галереях и рисовать только на одобренных фестивалях. Так это

Организаторыпартизанского» фестиваля хотят напомнить художникамчто значит творить по-настоящемуа не выставляться в галереях и рисовать только на одобренных фестивалях. Так это было в прошлом году.

Фестиваль партизанского уличного искусстваКарт-бланш» пройдет в Екатеринбурге. Незаконное мероприятие состоится второй раз в истории. Фестиваль намечен на июльсообщается в официальном InstagramКарт-бланша».