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В Екатеринбурге пройдет второй в истории фестиваль «Карт-бланш»

17:59, 05 Апрель 2019
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Фото vk.com/cbfest
Художники-партизаны изрисуют уральскую столицу в июле.
Фестиваль партизанского уличного искусства «Карт-бланш» пройдет в Екатеринбурге. Незаконное мероприятие состоится второй раз в истории. Фестиваль намечен на июль, сообщается в официальном Instagram «Карт-бланша».

Организаторы «партизанского» фестиваля хотят напомнить художникам, что значит творить по-настоящему, а не выставляться в галереях и рисовать только на одобренных фестивалях. Так это было в прошлом году.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, фестиваль уличного искусства, Карт Бланш
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