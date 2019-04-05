В Екатеринбурге нарисовали третий портрет вокалиста The Prodigy
13:49, 05 Апрель 2019
До этого Кита Флинта нарисовали в переходе на Плотинке и возле памятника The Beatles.
Екатеринбург обзавелся третьим портретом вокалиста The Prodigy Кита Флинта. Граффити на перекрестке улиц Малышева и Мамина-Сибиряка нарисовал Рома INK, пишет «Типичный Екатеринбург». Ранее портреты появились в переходе на Плотинке и возле памятника The Beatles.
О смерти Кита Флинта стало известно 4 марта. Тело 49-летнего артиста обнаружили в его доме в Эссексе, писали «РИА Новости». Музыканты The Prodigy предположили, что вокалист покончил с собой. «Не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в эти выходные. Я потрясен, зол, опечален, мое сердце разбито. Покойся с миром», — сообщал в Instagram участник The Prodigy Лиэм Хоулетт.
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