Афиша не для всех: болеем за «Урал», пробиваемся в «Танцы»
Плиз, стендап
Фото предоставлено организаторами
Юлию Ахмедову называют первой девушкой на российском телевидении, выступающей в жанре стендап. В своих выступлениях Юля шутит на тему женского одиночества, среднего возраста и типичных проблем слабой половины человечества. Она не боится говорить откровенно и честно, именно поэтому ее рассуждения заставляют смеяться не только женщин, но и мужчин.
Что: концерт Юлии Ахмедовой
Где: Дворец молодежи (проспект Ленина, 1)
Когда: 5 апреля в 19:00
Сколько: 1200-2800 рублей, билеты тут
Шансонье Бублик
Фото: сайт Михаила Бублика / www.bublic.me
Победитель номинации «Шансон года-2018» Михаил Бублик подарит екатеринбуржцам композиции, исполненные романтики, жизни и света. В 2010 году он выпустил дебютный сингл «Прости» и выступил с ним на музыкальной премии«Питер FM» в Санкт-Петербурге. Затем вышла песня «Вместе мы обязательно будем», которая стала главным хитом шансонье. Потом он сотрудничал с Аллой Пугачевой, Еленой Ваенгой, участвовал в шоу «Живой звук» на России-1, в проекте «Три аккорда» на Первом канале, семь раз побеждал на «Шансоне года». Послушать талантливого исполнителя можно будет во Дворце молодежи в апреле.
Что: концерт Михаила Бублика
Где: Дворец молодежи (проспект Ленина, 1)
Когда: 6 апреля в 19:00
Сколько: 1000-3000 рублей, билеты здесь
Легенды рока в «Космосе»
Фото предоставлено организаторами
Благодаря коллаборации шоу «Небеса» и большого симфонического оркестра «Русская филармония» появилось фантастическое шоу. Музыканты попробовали исполнить песни известных рок-групп в оркестровой связке. Этой весной жителям Урала предлагают вспомнить хиты легендарных рок-звезд таких, как Queen, Iron Maiden, «Ария». Каждую группу будут представлять разные артисты, чтобы у зрителей не возникли сомнения в уникальности и сходстве голоса исполнителей. Знакомые гитарные рифы создадут нужный настрой, суперский вокал поможет погрузиться в атмосферу с головой.
Что: концерт-шоу Rock Legends
Где: ККТ «Космос»
Когда: 6 апреля в 19:00
Сколько: 1000-2800 рублей, билеты по ссылке
Старый дом
Фото предоставлено организаторами
Постановка Владимира Панкова «Старый дом» по пьесе Алексея Казанцева приедет в уральскую столицу. Екатеринбуржцам расскажут о ностальгии по прошедшей молодости, покажут встречи нескольких поколений артистов: мастеров сцены вроде Елены Яковлевой и Елены Шаниной и студентов ГИТИСа.
Спектакль «Старый дом» — это своего рода дань памяти Алексею Казанцеву, благодаря которому появился Центр драматургии и режиссуры. Спустя десять лет после смерти основателя театра, в 2017 году, новый руководитель Владимир Панков воплотил принципы легендарного режиссера в своей постановке. «Для меня обращение к пьесе Казанцева — это возвращение к мелодраме в театре, возвращение романтического начала, которого сегодня так стесняются в искусстве», — рассказывает Панков. Екатеринбуржцы увидят символ стремления к счастью, дому и мечтам о несбыточном совсем скоро.
Что: спектакль «Старый дом»
Где: ТЮЗ (ул. Карла Либкнехта, 48)
Когда: 7–8 апреля в 19:00
Сколько: 1500-5000 рублей, билеты по ссылке
«Уралу» нужно возрождение
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Где: «Екатеринбург Арена» (ул. Репина, 5)
Когда: 7 апреля, 16:00
Сколько: 200-4000 рублей, билеты тут
Предкастинг в «ТАНЦЫ»
Фото: ТНТ
Что: предкастинг в шоу «ТАНЦЫ»
Когда: 7 апреля
Сколько: подробности тут, звонить сюда +7(343) 377-5-111
Малинину — 60
Фото предоставлено организаторами
Александр Малинин празднует в этом году два юбилея: свое 60-летие и 30 лет на сцене. Все эти годы он радует публику как задорными, быстрыми, так и вдумчивыми, медленными композициями. Малинина часто называют «королем романса» благодаря полюбившимся зрителям песням «Гори, гори, моя звезда», «Любовь и разлука», «Напрасные слова», «Летняя ночь» и другим.
В честь своего двойного юбилея артист представит в Екатеринбурге программу «Влюбленный в романс», в которую он включил свои лучшие произведения.
Что: концерт Александра Малинина
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 9 апреля в 19:00
Сколько: 1000-5000 рублей, билеты по ссылке
От «Идиота» до «Ненастья»
Фото: Ельцин Центр
Журналист, телеобозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Арина Бородина расскажет об особенностях восприятия российскими телезрителями сериалов, снятых по произведениям Федора Достоевского, Льва Толстого, Михаила Булгакова, Александра Солженицына, Варлама Шаламова. Какие экранизации за последние 16 лет пользовались наибольшей популярностью в телеэфире, а какие прошли неудачно? С чем это связано? Ждут ли зрители экранизаций, продолжат ли их снимать? Кто из русских писателей стал самым востребованным автором для российского телевидения?
Где: книжный магазин «Пиотровский», Ельцин Центр (Бориса Ельцина, 3)
Когда: 9 апреля, 19:00
Сколько: вход свободный, регистрация тут
Азизи, который выводит хип-хоп на космическую орбиту
Фото: группа Азизи Гибсона / vk.com/azizigibsonphc
В 2010 году после вылета из колледжа Азизи Гибсон случайно встретил в спортзале Flying Lotus и передал ему свой первый микстейп. Flying Lotus заинтересовался Азизи и предложил сотрудничество. Спустя несколько выступлений с ним Гибсон подписал контракт с Brainfeeder.
Музыка Азизи иллюстрирует нам вечеринки, отношения и дружбу сквозь своеобразную футуристическую манеру исполнения. «Я с легкостью могу сочинять клубные хиты. Но я не хочу этим заниматься сейчас. Я хочу в корне изменить радио-хип-хоп, вывести нас на коммерческую орбиту», — объясняет свою манеру Гибсон.
Что: концерт Азизи Гибсона
Где: Дом Печати (проспект Ленина, 49)
Когда: 10 апреля в 20:00
Сколько: от 1200 рублей, билеты здесь
В календарик!
Бристольский волшебник
Фото: afisha.yandex.ru
Вечно молодой и крайне востребованный продюсер и диджей. Артист, много лет собирающий полные танцполы культовых клубов от Токио до Чикаго. Человек, определяющий музыкальную политику одного из ключевых хаус-лейблов современности. Иностранные газеты называют его «Дорианом Грэем британской клубной сцены» и «бристольским волшебником». Встречайте, Джоди Вистернофф.
Что: концерт Джоди Вистерноффа
Где: Дом Печати (проспект Ленина, 49)
Когда: 12 апреля в 23:00
Сколько: от 500 рублей, билеты по ссылке
Концерт Skillet
Фото: группа Skillet / vk.com/skillet
Культовая группа Skillet в особых представлениях не нуждается. На счету ребят девять полноформатных альбомов и 11 миллионов копий дисков. Коллектив не раз номинировали на премии Grammy, Dove Awards, WMA и BMI.Скорее бегите за билетами, если они еще остались.
Что: концерт Skillet
Где: Теле-клуб (ул. Карьерная, 16)
Когда: 14 апреля в 19:00
Сколько: 2500 рублей, купить можно только в кассе Теле-клуба на Ленина, 41
Балет по-грузински
Фото предоставлено организаторами
Национальный балет Грузии зажжет екатеринбуржцев. Не в прямом смысле, конечно… Но в каждом жесте и взмахе кинжала зрители увидят потрясающую грацию, отточенную технику и великолепие грузинского танца. Яркое и самобытное шоу поможет вам прикоснутся к иной танцевальной культуре, оценить живописные костюмы, декорации и ощутить внутри себя бурлящую кровь.
Что: выступление Национального балета Грузии с программой The Fire of Georgia
Где: Дворец молодежи (проспект Ленина, 1)
Когда: 14 апреля в 19:00
Сколько: 1000-3500 рублей, билеты по ссылке
Рэп прямиком из Ростова
Фото: vk.com/rem_digga_ekb
Ростовчанин Рем Дигга — один из признанных классиков отечественной рэп-индустрии. В конце 2018 года он представил публике восьмую пластинку под названием «Тюльпан». Работа над пластинкой шла без малого два года — и, надо сказать, рэпер оправдал все ожидания поклонников, выпустив действительно мощный альбом. В общем, норм тема, надо идти.
Где: Дом Печати (проспект Ленина, 49)
Когда: 14 апреля, 19:00
Сколько: от 1200 рублей, билеты тут
Ренессанс Евы
Фото: vk.com/mirele_dp
Когда: 18 апреля, 20:00
Сколько: от 800 рублей, билеты тут
Международный танцевальный день
Фото: Вадим Балакин / vk.com/provincial_dances
В Екатеринбурге отметят Международный день танца, который состоится 29 апреля. Праздник утвердило ЮНЕСКО в 1982 году. В уральской столице за популяризацию этого дня взялся коллектив театра «Провинциальные танцы». Пилотный проект организовали в апреле прошлого года. Тогда в кинотеатре «Колизей» организовали бесплатные кинопоказы и лекции о современном танце, впервые состоялся крамп-баттл между танцовщиками современного танца и представителями крамп-мувмента SVX96, на городских мульти-медиа экранах демонстрировали короткие данс-видео.
В 2019 году акцию поддержала администрация Екатеринбурга, поэтому мероприятия пройдут в общегородском формате. Подробное расписание появится позднее.
Что: Международный день танца
Где: пока неизвестно
Когда: 29 апреля
Сколько: бесплатно
Увидимся в следующую пятницу!