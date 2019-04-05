Афиша не для всех: болеем за «Урал», пробиваемся в «Танцы»

Юлию Ахмедову называют первой девушкой на российском телевидении, выступающей в жанре стендап. В своих выступлениях Юля шутит на тему женского одиночества, среднего возраста и типичных проблем слабой половины человечества. Она не боится говорить откровенно и честно, именно поэтому ее рассуждения заставляют смеяться не только женщин, но и мужчин.

Что: концерт Юлии Ахмедовой

Где: Дворец молодежи (проспект Ленина, 1)

Когда: 5 апреля в 19:00

Сколько: 1200-2800 рублей, билеты тут

