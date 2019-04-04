«Зачем врал народу?» лучший биатлонист XX века накинулся на Шипулина
17:31, 04 Апрель 2019
Александр Тихонов раскритиковал культ личности екатеринбургского биатлониста.
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов вновь напустился на биатлониста Антона Шипулина. Поводом для очередной реплики заслуженный спортсмен выбрал строительство в Екатеринбурге стадиона имени Шипулина. «Как будто он лучший биатлонист всех времён и народов», — изумленно отреагировал Тихонов.
«А я помню, как он сначала обещал потрепать нервы Фуркаду, а потом остался без медалей чемпионата мира, затем согласился продолжить карьеру и готовился к сезону на деньги налогоплательщиков, а как только замаячила перспектива избраться в Думу, бросил свою команду. Зачем ты врал народу, который потратил на тебя сумасшедшие деньги?» — вопрошает Александр Тихонов.
Ранее лучший биатлонист XX века говорил, что Антон Шипулин мог превзойти его, поэтому зря завершил карьеру. Потом он заявил, что на екатеринбуржца зря потратили деньги. Далее Александр Тихонов сказал, что Шипулина избаловали. Из последнего — раскритиковал его политические амбиции.
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