«Зачем врал народу?» лучший биатлонист XX века накинулся на Шипулина

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов вновь напустился на биатлониста Антона Шипулина. Поводом для очередной реплики заслуженный спортсмен выбрал строительство в Екатеринбурге стадиона имени Шипулина. « К ак будто он лучший биатлонист всех времён и народов», — изумленно отреагировал Тихонов.



