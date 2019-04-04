«Шазам!»: самое веселое кино о традиционных ценностях

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Капитана Колготкина

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Сирота , ищущий свою мать и потому отказывающийся любить и принимать любовь других людей , Билли волею случая оказывается в семье , где все дети приемные. Он не обращает внимания , что в доме царит атмосфера взаимопонимания и принятия , отвергает новых братьев и сестер , иногда довольно грубо , и вообще ведет себя…ну , как подросток. Как подросток , у которого нет самого главного — доверия к миру , ощущения надежного тыла и способности любить.

Пока одна киновселенная со всей своей мощью движется к оглушительному финалумы ждем вас,Мстители»!), вторая — только-только разворачивается. И мрачному миру DC очень не хватало чего-то яркого. Чего-то смешногопонятного и. С последним в новом фильме про14-летнего Билли Батсона даже немного переборщилино парадоксально — это второй послеЧудо-женщины» сольник в киновселеннойкоторый получился цельным.