«Шазам!»: самое веселое кино о традиционных ценностях
19:00, 04 Апрель 2019
ЕТВ смотрит новый фильм из киновселенной DC.
Пока одна киновселенная со всей своей мощью движется к оглушительному финалу (мы ждем вас, «Мстители»!), вторая — только-только разворачивается. И мрачному миру DC очень не хватало чего-то яркого. Чего-то смешного, понятного и человечного. С последним в новом фильме про
Капитана Колготкина 14-летнего Билли Батсона даже немного переборщили, но парадоксально — это второй после «Чудо-женщины» сольник в киновселенной, который получился цельным.
Сирота, ищущий свою мать и потому отказывающийся любить и принимать любовь других людей, Билли волею случая оказывается в семье, где все дети приемные. Он не обращает внимания, что в доме царит атмосфера взаимопонимания и принятия, отвергает новых братьев и сестер, иногда довольно грубо, и вообще ведет себя…ну, как подросток. Как подросток, у которого нет самого главного — доверия к миру, ощущения надежного тыла и способности любить.
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И пока Билли отстраняется от всех, кто предлагает ему дружбу, его замечает старый волшебник, для которого Бетсон становится последней надеждой на преемника. «Грехи, с которыми мы боролись, захватывают мир, я долго искал человека с чистым сердцем…» — хрипит старец, из последних сил сжимая свой посох. На этот пассаж Билли справедливо замечает, что так волшебник никогда не найдет подходящего преемника — во всех людях есть и хорошее, и плохое. Впрочем, у того не было времени сомневаться. Так Билли становится ШАЗАМОМ!
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Фото: кадр из фильма «Шазам!»
В Marvel на этом моменте начался бы «Дедпул», но у DC (вот сюрприз!) получается комедия для тех, кто уже перерос мультики и еще не дорос до серьезного кинематографа. То есть опять — для подростков. Временами этот формат приводит к откровенному, но точечному морализаторству, но зато в «Шазаме» очень много действительно хорошего юмора. Начиная от карикатурного костюма супергероя, над которым потешаются другие персонажи фильма, заканчивая самоироничным Фредди Фриманом, другом и наставником Билли.
Главным злодеем выбрали почему-то не Черного Адама (но мы все еще надеемся, что он появится!), а доктора Сивана, который становится антагонистом Билли не только в противостоянии зла и добра, но и в жизненной истории.
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Тема семьи разворачивается с самого начала фильма — Тэд Сивана растет в холодной и отчужденной атмосфере, тогда как Билли просто сбегает от всех, чтобы отыскать ту, которая когда-то сбежала от него самого. Мать.
Бетсон не умеет устанавливать близкие отношения, но, как водится в подростковых фильмах, все может исправить любовь, которую ему дарят опекуны. Сивана же выбирает мстить своим близким за то, что они не смогли принять его таким, какой он есть.
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Фото: кадр из фильма «Шазам!»
Билли Бэтсон за какие-то два экранных часа проходит через несколько болезненных конфликтов, в которых персонаж эволюционирует из подростка в человека. С одной стороны, его вынуждает это делать тело взрослого человека, в которого он превращается после крика «Шазам!», а с другой — осознание того, к чему приводят необдуманные поступки, первые попытки заботиться о чувствах других и сближение с людьми, которые стали ему настоящей семьей.
Стремительно повзрослеть Билли приходится еще и после повторного предательства матери — эту боль может утешить только настоящая семья, каковая у подростка появляется, несмотря на все его сопротивление.
Билли Бэтсон преодолевает путь от рисующегося подростка (серьезно, они запили ролики о Капитане Колготкине, как называют Шазама, в ютуб) до заботливого брата и сына. И с помощью своей семьи, которая становится тем самым надежным тылом, он побеждает последний грех — Зависть. Зависть к тем, у кого есть любовь близких.
P. S. Сцен после титров две.
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