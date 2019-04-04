Лиза Монеточка попала в новый рейтинг Forbes
10:12, 04 Апрель 2019
Издание назвало 30 россиян до 30 лет, которых считает визионерами в науке, музыке, предпринимательстве и других категориях.
Екатеринбургская певица Лиза Монеточка попала в рейтинг Forbes «30 до 30» — ее отметили в категории «Музыка и кино». В карточке певицы указаны даты двух ее релизов: «Психоделический клауд-рэп» в 2016 и альбом «Раскраски для взрослых», который принес Лизе статус звезды.
«31 декабря Монеточка единственная из молодой поросли артистов выступила и в сервильном формате „голубого огонька“, и в его сатирической версии, снятой командой Ивана Урганта», — говорится на сайте Forbes.
Также в рейтинг попал сын супруги Дениса Паслера Никита Герц. Его отметили в категории «Инвестиции».
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