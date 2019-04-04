Лиза Монеточка попала в новый рейтинг Forbes

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« 31 декабря Монеточка единственная из молодой поросли артистов выступила и в сервильном формате „ голубого огонька“, и в его сатирической версии , снятой командой Ивана Урганта», — говорится на сайте Forbes.







Также в рейтинг попал сын супруги Дениса Паслера Никита Герц. Его отметили в категории « Инвестиции».