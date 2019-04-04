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Екатеринбуржцам предложили купить батутный парк за 16 миллионов

16:05, 04 Апрель 2019
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Фото: N1.RU
На площадке в тысячу квадратов найдется 27 площадок для пируэтов.

Екатеринбуржцам предложили купить батутный парк «Отрыв», который находится на Щербакова, 2К в микрорайоне Уктус, за 16 миллионов рублей. Информация о продаже появилась на сайте недвижимости N1.RU. Владелец помещений Никита Лежанкин решил расстаться со своим детищем, потому что ему нужны деньги на новый проект. Он предлагает покупателям парк с 27 батутами, которые подойдут как для любителей, так и для профессионалов.

Кроме того, на площадках в 1037 квадратов расположились спортивный зал для тренировок гимнастов, место для детей, зона Xbox, боулдеринг, доджбол, волтрамп. Также здесь есть пожарная и охранная сигнализации, приборы учета воды и тепла, кондиционер, телефон и интернет. Всю информацию по доходам хозяин батутного парка готов предоставить только лично. Если вы не были в «Отрыве» или забыли, как выглядит парк, посмотрите на него вместе с нами:

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Напомним, в феврале 2019 года в парке «Отрыв» неудачно прыгнул ребенок. Мальчик приземлился в поролоновый бассейн и столкнулся там с другим ребенком. Пострадавшего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, парк, батут, отдых, недвижимость, продажа
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