Экс-директор Lynch покажет свое новое гнездо всем желающим
11:20, 04 Апрель 2019
Грандиозная вечеринка назначена на 5 апреля.
В особняке на Горького, 4А пройдет первая вечеринка Стаса Словиковского с открытыми лицами. До этого одиозный директор Lynch устраивал на новом месте только костюмированные балы и свой скандальный Blue Velvet, из-за которого и закрыли предыдущий клуб промоутера-долгожителя.
На вечеринку, которую назвал «Тест-драйв особняка», Словиковский позвал солиста «Курары» Олега Ягодина и представителя «Метеоритмов» Васю Котова. Они будут «крутить виниловые пластинки, не задумываясь».
В программе вечера: шоу от актеров Blue velvet, лабиринт из десяти комнат, арт-видео инсталляции и много-много музыки. Старт вечеринки предполагается в 23:00 5 апреля, но зная Словиковского — можете смело задержаться на час.
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