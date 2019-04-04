Экс-директор Lynch покажет свое новое гнездо всем желающим

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На вечеринку , которую назвал « Тест-драйв особняка», Словиковский позвал солиста « Курары» Олега Ягодина и представителя « Метеоритмов» Васю Котова. Они будут « крутить виниловые пластинки , не задумываясь».





В программе вечера: шоу от актеров Blue velvet, лабиринт из десяти комнат , арт-видео инсталляции и много-много музыки. Старт вечеринки предполагается в 23:00 5 апреля , но зная Словиковского — можете смело задержаться на час.

В особняке на Горького4А пройдет первая вечеринка Стаса Словиковского с открытыми лицами. До этого одиозный директор Lynch устраивал на новом месте только костюмированные балы и свой скандальный Blue Velvet, из-за которого и закрыли предыдущий клуб промоутера-долгожителя.