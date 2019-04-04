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Дизайнер из Екатеринбурга уменьшил павильоны ВДНХ

12:10, 04 Апрель 2019
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Уменьшенные копии зданий ВДНХ
Фото: Facebook Дмитрия Фатхиева-Долохова
Дмитрий Фатхиев-Долохов начал выпуск пинов, посвященных столичным архитектурным объектам.

Первая серия пинов — это павильон «Космос», арка главного входа ВДНХ и легендарный монумент Вера Мухиной «Рабочий и Колхозница». К сожалению, поклонники творчества Фатхиева-Долохова и коллекционеры смогут купить значки только в Москве. «Найти эти значки вы можете в сувенирных магазинах на ВДНХ, — сообщил дизайнер. — Серию продолжим остальными павильонами и архитектурными объектами. И конечно, скоро я порадую и другими пинами, для других городов, и Екатеринбурга конечно!».

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Дмитрий Фатхиев-Долохов является автором значков, на которых изображены здания свердловского конструктивизма, легендарные экспонаты военной техники из музея УГМК в Верхней Пышме, паровозы и тепловозы, Шуховская башня, самолеты и главные атрибуты путешественника (паспорт и чемодан).

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Развлечения, ВДНХ, значки, дизайн, Дмитрий Фатхиев-Долохов
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