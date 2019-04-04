Дизайнер из Екатеринбурга уменьшил павильоны ВДНХ

Первая серия пинов — это павильон «Космос», арка главного входа ВДНХ и легендарный монумент Вера Мухиной «Рабочий и Колхозница». К сожалению, поклонники творчества Фатхиева-Долохова и коллекционеры смогут купить значки только в Москве. «Найти эти значки вы можете в сувенирных магазинах на ВДНХ, — сообщил дизайнер. — Серию продолжим остальными павильонами и архитектурными объектами. И конечно, скоро я порадую и другими пинами, для других городов, и Екатеринбурга конечно!».