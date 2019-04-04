Бывший судья ФИФА частично оправдал удаленного игрока «Урала»

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Алексей Еськов пока не получил оценку за свою работу. У арбитра непростые отношения с « Уралом»: пару лет назад на открытии стадиона « Крестовский» в матче с « Зенитом» он показал три красные карточки екатеринбургским футболистам.





Матч между « Уралом» и « Арсеналом» закончился со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Андрей Панюков. Ответная игра полуфинальной серии пройдет 15 мая в Туле.

, — заявил бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов. По его мнениюПетрус Бумаль заслуженно получил красную карточкуно если бы Еськов свистнул раньшето удаление можно было избежать.