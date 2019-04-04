Бывший судья ФИФА частично оправдал удаленного игрока «Урала»
11:12, 04 Апрель 2019
В полуфинале Кубка России Петрус Бумаль получил спорную красную карточку.
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов раскритиковал решения судьи Алексея Еськова, который обслуживал полуфинал Кубка России между «Уралом» и «Арсеналом» и удалил екатеринбургского футболиста Петруса Бумаля.
Напомним, во втором тайме Бумаль боролся в центре поля с игроком «Арсенала» Кантемиром Берхамовым: последний активно держал камерунца за футболку, игрок «Урала» не выдержал и несколько раз ударил соперника локтем. Алексей Еськов сначала показал Петрусу Бумалю желтую карточку, а потом впервые в истории российского футбола посмотрел видеоповтор — и передумал, показав уральцу красную.
Екатеринбург другими глазами: «Приехал в августе… и замерз»
ЕТВ поговорил с камерунским полузащитником «Урала» Петрусом Бумалем о расизме и других проблемах.
«Использование VAR (система просмотра видеоповторов — прим. ЕТВ) в этой ситуации свидетельствует об очень низкой квалификации арбитра, проводящего встречу и тем более тех, кто сидит за видеоповторами. Ситуация была удивительно простой. Судья был в трех метрах от противоборствующих игроков. Провокатор Берхамов, который обнимал сзади Бумаля, остался без санкций со стороны судьи. Арбитр как будто ждал, когда же пойдет ответная реакция. Ответка пошла», — заявил бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов. По его мнению, Петрус Бумаль заслуженно получил красную карточку, но если бы Еськов свистнул раньше, то удаление можно было избежать.
Алексей Еськов пока не получил оценку за свою работу. У арбитра непростые отношения с «Уралом»: пару лет назад на открытии стадиона «Крестовский» в матче с «Зенитом» он показал три красные карточки екатеринбургским футболистам.
Матч между «Уралом» и «Арсеналом» закончился со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Андрей Панюков. Ответная игра полуфинальной серии пройдет 15 мая в Туле.
Свердловская область оказался в тройке регионов, пораженных ВИЧ
За год от болезни скончались 1,6 тысячи уральцев.
Новое и интересное
Февральская игра «Урала» со «Спартаком» отложена до весны
Развлечения
Матч ¼ финала Кубка России, который был запланирован на 24 февраля, перенесен.
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 03.04.2019
«Урал» — «Локомотив»: онлайн-трансляция финала Кубка России на ЕТВ
Развлечения
Исторический день для ФК «Урал» и его болельщиков. Впервые команда получила возможность побороться за Кубок России. На стадионе «Фишт» в Сочи начался матч, в котором екатеринбуржцы сразятся с московским «Локомотивом».