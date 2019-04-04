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Анатолий Голышев продлил контракт с «Автомобилистом» на четыре года

17:06, 04 Апрель 2019
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Фото: пресс-служба «Автомобилиста» / страница Анатолия Голышева ВК
Ранее нападающий хоккейного клуба отказался от переезда за океан.

Нападающий ХК «Автомобилист» Анатолий Голышев продлил контракт с екатеринбургским клубом на четыре года. Об этом ЕТВ сообщили в пресс-службе «Автомобилиста».

Ранее Анатолий Голышев отказался от переезда за океан — в Национальную хоккейную лигу. Нападающий «Автомобилиста» заявил, что ему и семье лучше остаться в уральской столице. В феврале 2019 года у Анатолия Голышева родился сын. Жена подарила хоккеисту второго ребенка в день его рождения. Мальчика назвали Иваном.

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Анатолий Голышев сотрудничает с «Автомобилистом» с 2012 года. В МХЛ он сыграл 84 матча и набрал 93 очка. После молодежной команды Голышев попал в основной состав. В сезоне 2015/16 он стал лучшим бомбардиром клуба. В КХЛ он сыграл 307 матчей и набрал 167 очков. В сезоне 2018/19 в копилку екатеринбургского спортсмена добавились 45 очков, которые он заработал в 63 играх.

Напомним, текущий сезон стал для «Автомобилиста» лучшим в истории клуба. Команда Андрея Мартемьянова выиграла регулярный чемпионат и прошла в четвертьфинала Кубка Гагарина. Но «Авто» проиграл «Салавату Юлаеву» и не попал в полуфинал. ЕТВ разбирался, чего не хватило екатеринбуржцам для дальнейшего успеха.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, спорт, хоккей, ХК Автомобилист, ХК "Авто", Екатеринбург
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