Анатолий Голышев продлил контракт с «Автомобилистом» на четыре года
Нападающий ХК «Автомобилист» Анатолий Голышев продлил контракт с екатеринбургским клубом на четыре года. Об этом ЕТВ сообщили в пресс-службе «Автомобилиста».
Ранее Анатолий Голышев отказался от переезда за океан — в Национальную хоккейную лигу. Нападающий «Автомобилиста» заявил, что ему и семье лучше остаться в уральской столице. В феврале 2019 года у Анатолия Голышева родился сын. Жена подарила хоккеисту второго ребенка в день его рождения. Мальчика назвали Иваном.
Анатолий Голышев сотрудничает с «Автомобилистом» с 2012 года. В МХЛ он сыграл 84 матча и набрал 93 очка. После молодежной команды Голышев попал в основной состав. В сезоне 2015/16 он стал лучшим бомбардиром клуба. В КХЛ он сыграл 307 матчей и набрал 167 очков. В сезоне 2018/19 в копилку екатеринбургского спортсмена добавились 45 очков, которые он заработал в 63 играх.
Напомним, текущий сезон стал для «Автомобилиста» лучшим в истории клуба. Команда Андрея Мартемьянова выиграла регулярный чемпионат и прошла в четвертьфинала Кубка Гагарина. Но «Авто» проиграл «Салавату Юлаеву» и не попал в полуфинал. ЕТВ разбирался, чего не хватило екатеринбуржцам для дальнейшего успеха.