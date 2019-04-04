Анатолий Голышев продлил контракт с «Автомобилистом» на четыре года

Нападающий ХК «Автомобилист» Анатолий Голышев продлил контракт с екатеринбургским клубом на четыре года. Об этом ЕТВ сообщили в пресс-службе «Автомобилиста».

Ранее Анатолий Голышев отказался от переезда за океан — в Национальную хоккейную лигу. Нападающий «Автомобилиста» заявил, что ему и семье лучше остаться в уральской столице. В феврале 2019 года у Анатолия Голышева родился сын. Жена подарила хоккеисту второго ребенка в день его рождения. Мальчика назвали Иваном.